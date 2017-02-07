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Министр экономики: Необратимость приватизации государственного имущества необходимо закрепить законодательно

08.02.2017 16:53 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 8 февраля. Необходимо законодательно закрепить необратимость приватизации государственного имущества и сократить срок исковой давности. Об этом заявил министр экономики Владимир Зиновский 8 февраля в Минске на совместном заседании Минэкономики и Палаты представителей Национального собрания по вопросу сотрудничества экономического и депутатского блоков для реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы, сообщает пресс-служба ведомства.

"Отдельно хочу остановиться на давно назревшей необходимости законодательного закрепления необратимости приватизации государственного имущества и соответствующего сокращения срока исковой давности. Этот важный шаг станет положительным сигналом для инвесторов и позволит нам, наконец, приблизиться к общепринятым стандартам защиты прав субъектов приватизации", — цитирует Зиновского государственное агентство БелТА. По словам министра, предстоит значительная работа по корректировке корпоративного законодательства. "Вопросы совершенствования закона "О хозяйственных обществах" постоянно находятся в поле зрения Минэкономики, поскольку он имеет непосредственное отношение более чем к 64 тыс. хозяйственных обществ. Корпоративное законодательство во всем мире не стоит на месте, а динамично развивается, поэтому закон "О хозяйственных обществах" нуждается чуть ли не в ежегодной корректировке", — считает министр.

По его словам, несмотря на то что последние изменения вступили в силу в начале 2016 года, "новые реалии заставляют думать не только про текущую практику правоприменения, но и про концептуальные изменения закона". В их числе — переход на публичные и непубличные общества, отказ от обществ с дополнительной ответственностью, упрощение подходов к реорганизации. Кроме того, планируется закрепить требование о ежегодном раскрытии стратегий развития обществ, а также возможность использования новых мотивационных механизмов для топ-менеджмента.

"Еще один серьезный блок нормотворческой работы направлен на оптимизацию законодательства по вопросам функционирования организаций госсектора. В программе социально-экономического развития на 2016—2020 годы поставлена задача уже в 2017 году разработать соответствующий проект закона", — отметил Зиновский.

По его мнению, в нем должны быть отражены все аспекты деятельности государственных организаций: порядок создания, реорганизации, ликвидации; владельческий надзор; корпоративное управление; управление имуществом и приватизация; мониторинг эффективности деятельности и порядок раскрытия информации.

Эксперты неоднократно отмечали, что в белорусской экономике не защищены права частной собственности и нередки случаи, когда у инвесторов государство забирало акции предприятий. Так, в октябре 2012 года произошла национализация двух белорусских кондитерских фабрик "Коммунарка" и "Спартак". Тогда на совещании о развитии кондитерской отрасли Лукашенко распорядился ликвидировать наблюдательные советы в СОАО "Коммунарка" и на СП ОАО "Спартак" и увеличить в них долю государства. Стратегический инвестор минской и гомельской фабрик белорусско-американский бизнесмен Марат Новиков лишился своих акций. Александр Лукашенко 17 июня 2016 года заявил, что не жалеет о своем решении перевести под контроль государства эти кондитерские фабрики.

Недавно лишился своих акций и свободы австрийский инвестор Александр Муравьев. В августе 2007 года Беларусь продала 99,72% уставного фонда ОАО "Мотовело" принадлежащей Муравьеву компании ATEC Holding GmbH, которая зарегистрирована в Австрии. Однако спустя пять лет, в сентябре 2013-го, Лукашенко посетил "Мотовело", остался недоволен его работой и потребовал безусловного выполнения планов по его развитию. В июне 2015 года Муравьев был задержан. Вопросы у следствия были не только к работе "Мотавело", но и стеклозаводов в Елизово и Гомеле, созданных с участием АТЕС Holding GmbН. Стеклозавод "Елизово" был признан банкротом. 30 января этого года Александр Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы. По решению суда государству отходят все принадлежащие Муравьеву акции ОАО "Мотовело".

"Я не был сторонником, чтоб его посадили, — подчеркнул Лукашенко 3 февраля нынешнего года на встрече с представителями экспертного сообщества и журналистами. — Но я ему напомнил, что я ему говорил, и второе: если только у тебя обнаружат нарушения закона и мошенничество — я тебя защищать не буду. Он — сидит. Все было просто: ты влез на уровень президента, обещал — выполняй. Где-то не получилось — не ври, это же президент, у нас же диктатура. Так ты же бойся этой диктатуры".
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минск, 8 февраля. Необходимо законодательно закрепить необратимость приватизации государственного имущества и сократить срок исковой давности. Об этом заявил...

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