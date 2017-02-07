МИНСК, 8 фев – Sputnik. Импорт говядины из Беларуси в Россию может быть приостановлен из-за опасений российских специалистов в недостаточном ветеринарном контроле со стороны белорусских коллег, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области Беларуси, заподозрив их в реэкспорте из Украины.

"Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Беларуси, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии", – сказала Мелано.

По ее словам, с 12 января по 8 февраля этого года листерии дважды обнаруживались в охлажденной говядине Жлобинского мясокомбината и в замороженной говядине предприятия "Полесье" (филиал Лунинецкого райпо). Такие же нарушения были выявлены в продукции мясокомбината "Кошелево" и Оршанского мясокомбината.

Россельхознадзор напомнил о претензиях к безопасности поступающего из Беларуси мяса птицы – сальмонеллы были обнаружены в этом году в мясе птицы, выработанном на племзаводе "Белорусский", в "Дубравском бройлере".

Как ранее сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области раскритиковал решение Россельхознадзора приостановить поставки говядины из Минской области. Он отметил, что это решение было принято без проверок, и предложил российской стороне разобраться в ситуации с поставками белорусской сельхозпродукции, проанализировать факты, прежде чем вводить ограничительные меры.