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Россельхознадзор может ограничить импорт говядины из всей Беларуси
08.02.2017 17:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Импорт говядины из Беларуси в Россию может быть приостановлен из-за опасений российских специалистов в недостаточном ветеринарном контроле со стороны белорусских коллег, сообщила
© Sputnik / Виктор Толочко
Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области Беларуси, заподозрив их в реэкспорте из Украины.
"Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Беларуси, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии", – сказала Мелано.
По ее словам, с 12 января по 8 февраля этого года листерии дважды обнаруживались в охлажденной говядине Жлобинского мясокомбината и в замороженной говядине предприятия "Полесье" (филиал Лунинецкого райпо). Такие же нарушения были выявлены в продукции мясокомбината "Кошелево" и Оршанского мясокомбината.
Россельхознадзор напомнил о претензиях к безопасности поступающего из Беларуси мяса птицы – сальмонеллы были обнаружены в этом году в мясе птицы, выработанном на племзаводе "Белорусский", в "Дубравском бройлере".
Как ранее сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области раскритиковал решение Россельхознадзора приостановить поставки говядины из Минской области. Он отметил, что это решение было принято без проверок, и
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В российском ведомстве считают, что поставляемая из Беларуси говядина не подвергается достаточному ветконтролю.
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