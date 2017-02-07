сообщения прокуратуры, нарушениями грешат структуры власти и госструктуры. Прокуратура Витебской области выявила нарушения порядка проведения процедур государственных закупок, в частности, в информационной системе "Тендеры". Причем, как следует изпрокуратуры, нарушениями грешат структуры власти и госструктуры.

Часто заказчики необоснованно дробят однородные товары (работы, услуги) в годовых планах государственных закупок, что способствует неверному выбору процедур закупок, в том числе незаконному переходу от конкурентных процедур к закупке из одного источника (отдел образования, спорта и туризма Бешенковичского райисполкома).

Выявлены многочисленные нарушения при выборе вида процедуры государственной закупки (в отделах образования, спорта и туризма Браславского райисполкома, Новополоцкого горисполкома, УЗ "Шарковщинская ЦРБ", УЗ "Поставская ЦРБ", УП "ЖКХ Поставского района").

Некоторые заказчики при подготовке ценовых предложений указывали требования, не предусмотренные действующим законодательством, как сделало это "УКС Миорского района".

Значительные нарушения допускаются при рассмотрении поступивших предложений и выборе победителя, влекущие дополнительное расходование бюджетных средств (УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник").

Горрайпрокуроры внесли 19 представлений, вынесено 13 предписаний, объявлено 20 официальных предупреждений.

И что в итоге? 37 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 4 - к административной по ч. 4 ст. 11.16 КоАП (нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг)).

По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц.

задержание учредителя и директора ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича. Последнее громкое дело в сфере госзакупок -учредителя и директора ООО "СарматТермо-Инжиниринг"

"Некомпетентность и разгильдяйство"

Юрист Сергей Балыкин считает, что в данном конкретном случае речь скорее всего, идет о некомпетентности и разгильдяйстве чиновников, ответственных за госзакупки.

- Насколько адекватное наказание понесли нарушители?

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- Трудно сказать однозначно адекватное или неадекватное наказание понесли нарушители – ведь нет информации о том, какое конкретно наказание наложено на виновных. Например, дисциплинарным взысканием может быть и замечание, и выговор, и увольнение. В принципе, работнику при хорошем отношении с начальством даже за серьезный проступок могут просто объявить замечание. Административное отвественность может выражаться и в виде предупреждения, и в виде штрафа…

- Почему госорганизации нарушают правила проведения госзакупок?

- Причиной тому могут быть и недостаточная квалификация работников, и простое желание “схалтурить”, и личная заинтересованность. Впрочем, в последнем случае, скорей всего, последовало бы возбуждение уголовного дела. Но поскольку об уголовных делах после этих проверок ничего не говорилось, скорее всего, имело место обычная некомпетентность и разгильдяйство.

- Насколько благодатную почву для коррупции представляет собой сфера госзакупок?

- При больших объемах закупок почва для коррупции, несмоненно, благодатная. Когда речь идет о мелких закупках (расходники для принтеров, бумага), - это мелочь. Хотя и на спичках можно стать миллионером - вопрос в объемах продаж: за счет большого количества мелких продаж можно сделать хороший оборот.

К тому надо отметить особенность белорусской коррупции: это не только прямой откат, взятка, но еще и кумовство.