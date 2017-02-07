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"Нет контроля за качеством". Россельхознадзор грозит запретить всю белорусскую говядину

08.02.2017 18:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россельхознадзор имеет все основания запретить поставки говядины из Беларуси, так как качество поставляемого мяса не соответствует установленным стандартам. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.


Фото: Reuters

«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Беларусии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии», — цитирует Мелано РИА Новости.

Представитель пресс-службы Россельхознадзора подтвердил и РБК наличие претензий к поставляемой из Беларуси говядине. Так, за последний месяц листерии обнаруживали в мясе Жлобинского мясокомбината, предприятия «Полесье» (филиал Лунинецкого райпо), в продукции мясокомбината «Кошелево» и Оршанского мясокомбината.

«В январе на белорусско-российской административной границе пресечены попытки ввоза более 40 партий молочной и мясной продукции белорусского происхождения, не отвечающей требованиям технических регламентов и ветеринарных правил ЕАЭС, перевозившихся в неудовлетворительном санитарном состоянии, а также в сопровождении не полностью или неверно заполненных ветеринарно-сопроводительных документов», — отмечается на сайте Россельхознадзора.

С 6 февраля, напомним, Россельхознадзор ограничил поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. Комментируя это решение глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что у России есть «недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области».

После введения продовольственного эмбарго Беларусь стала одним из основных экспортеров продуктов в Россию. За это время Россельхознадзор неоднократно высказывал претензии к качеству белорусских продуктов, несоблюдению требований технических регламентов Таможенного союза, а также обвинял Беларусь в реэкспорте попавших под запрет продуктов из ЕС и Турции.

Официальный Минск, традиционно, все претензии отвергает. «Все эти „Данкверты“ — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — заявил 3 февраля на встрече с журналистами Александр Лукашенко. И высказал мнение, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея данкверта надо возбудить уголовное дело.

Между тем, Москва призывает не политизировать вопросы поставки продовольствия.

«Ни политика, ни какие-то личные вещи не имеют отношения к вопросам, которые курирует Россельхознадзор. Те ограничения, которые были введены, они совершенно технические, и на каждое из них есть лабораторная аргументация, подтверждения, а также факты, зафиксированные нашими инспекторами при попытках поставки нелегальной продукции, либо продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС», — поясняла пресс-секретарь Юлия Мелано.

 
Теги: Минск
 
 
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