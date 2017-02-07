МИНСК, 8 фев – Sputnik. Россельхознадзор выразил обеспокоенность резким ростом объемов поставок продовольствия из Беларуси в Россию: по сравнению с 2015 годом экспорт в РФ белорусского лука увеличился в 32 раза, сообщило российское ведомство в среду.

Переговоры заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене и директора белорусской Главной госинспекции по семеноводству карантину и защите растений Александром Пискуном прошли 7 февраля по инициативе российской стороны.

"Юлия Швабаускене выразила обеспокоенность увеличением поставок растительной продукции происхождением Республики Беларусь на территорию Российской Федерации", – сообщило ведомство.

Так, по данным Россельхознадзора, по сравнению в 2015 годом республика поставила в РФ моркови больше в 2,6 раз, яблок – в 1,5 раза, пекинской капусты – в 3,3 раза, грибов – в 1,4 раза, репчатого лука – в 32 раза, картофеля – в 2,2 раза.

В свою очередь Пискун привел статданные – объемы производства, площади возделывания, урожайности этой продукции и сообщил, что белорусская сторона подготовит в ближайшее время для РФ официальный ответ.

Он также заявил, что Беларусь готова в феврале текущего года принять специалистов Россельхознадзора, чтобы они обследовали места хранения сельхозпродукции.