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Алиев позвонил Лукашенко и поблагодарил за выдачу блогера Лапшина
08.02.2017 21:39 — Новости Экономики | Tut.by
Телефонный разговор между лидерами Азербайджана и Беларуси состоялся 8 февраля. Об этом сообщает
Во время телефонного разговора стороны обсудили развитие белорусско-азербайджанских отношений, вспомнили состоявшийся в конце минувшего года
В сообщении также говорится, что глава Азербайджана «выразил признательность белорусской стороне и лично Президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, (…) расценил данный шаг, как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства».
Александра Лапшина в наручниках Минска в Баку">доставили спецрейсом из Минска в Баку вечером 7 февраля. В Азербайджане ему грозит до 8 лет лишения свободы — блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха.
Лапшин был
— Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану, —
7 февраля Верховный суд Беларуси, в котором блогер обжаловал данное решение,
Между тем в Азербайджане призывают не политизировать дело Лапшина. «Попытки политизации возбуждения уголовного дела против гражданина ряда стран Александра Лапшина и его экстрадиции в Азербайджан неправильны. Этот вопрос, носящий чисто правовой характер, должен рассматриваться в юридической плоскости», —
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Телефонный разговор между лидерами Азербайджана и Беларуси состоялся 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
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