﻿ Во всех районах Витебской области выявлены нарушения законодательства о госзакупках. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Во всех районах Витебской области выявлены нарушения законодательства о госзакупках

08.02.2017 21:33 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 8 февраля. Прокуратура Витебской области провела проверку исполнения законодательства о госзакупках товаров (работ, услуг).

"Во всех районах области выявлены нарушения порядка проведения процедур государственных закупок, что является правонарушениями, создающими условия для коррупции", — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Беларуси.

Так, нарушался порядок планирования госзакупок и размещения соответствующей информации в информационной системе "Тендеры".

В прокуратуре отмечают, что нередко заказчиками необоснованно дробятся однородные товары (работы, услуги) в годовых планах государственных закупок, что способствует неверному выбору процедур закупок, в том числе незаконному переходу от конкурентных процедур к закупке из одного источника (отдел образования, спорта и туризма Бешенковичского райисполкома).

Выявлены многочисленные нарушения при выборе вида процедуры государственной закупки (в отделах образования, спорта и туризма Браславского райисполкома, Новополоцкого горисполкома, УЗ "Шарковщинская ЦРБ", УЗ "Поставская ЦРБ", УП "ЖКХ Поставского района" и др.).

Некоторые заказчики, как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, разрабатывая и утверждая конкурсную и аукционную документацию, а также документацию, представляемую участникам для подготовки ценовых предложений, указывали требования, не предусмотренные действующим законодательством (УКС Мёрского района).

Распространены факты нарушений порядка размещения на официальном интернет-сайте приглашений и иной документации по конкретным конкурентным процедурам закупок.

Значительные нарушения допускаются при рассмотрении поступивших предложений и выборе победителя, влекущие дополнительное расходование бюджетных средств.

Прокуратурой Витебской области в Витебский облисполком внесено представление об устранении нарушений законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг). Потребовано решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора 37 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре — к административной по ч. 4 ст. 11.16 КоАП (нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг)).

Представление прокуратуры Витебской области рассмотрено на заседании комиссии по противодействию коррупции Витебского облисполкома. К дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 8 февраля. Прокуратура Витебской области провела проверку исполнения законодательства о госзакупках товаров (работ, услуг). "Во всех районах области...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Совмин установил повышающие коэффициенты к зарплатам бюджетников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика