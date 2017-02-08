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Во всех районах Витебской области выявлены нарушения законодательства о госзакупках
08.02.2017 21:33 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 8 февраля. Прокуратура Витебской области провела проверку исполнения законодательства о госзакупках товаров (работ, услуг).
"Во всех районах области выявлены нарушения порядка проведения процедур государственных закупок, что является правонарушениями, создающими условия для коррупции", — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Беларуси.
Так, нарушался порядок планирования госзакупок и размещения соответствующей информации в информационной системе "Тендеры".
В прокуратуре отмечают, что нередко заказчиками необоснованно дробятся однородные товары (работы, услуги) в годовых планах государственных закупок, что способствует неверному выбору процедур закупок, в том числе незаконному переходу от конкурентных процедур к закупке из одного источника (отдел образования, спорта и туризма Бешенковичского райисполкома).
Выявлены многочисленные нарушения при выборе вида процедуры государственной закупки (в отделах образования, спорта и туризма Браславского райисполкома, Новополоцкого горисполкома, УЗ "Шарковщинская ЦРБ", УЗ "Поставская ЦРБ", УП "ЖКХ Поставского района" и др.).
Некоторые заказчики, как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, разрабатывая и утверждая конкурсную и аукционную документацию, а также документацию, представляемую участникам для подготовки ценовых предложений, указывали требования, не предусмотренные действующим законодательством (УКС Мёрского района).
Распространены факты нарушений порядка размещения на официальном интернет-сайте приглашений и иной документации по конкретным конкурентным процедурам закупок.
Значительные нарушения допускаются при рассмотрении поступивших предложений и выборе победителя, влекущие дополнительное расходование бюджетных средств.
Прокуратурой Витебской области в Витебский облисполком внесено представление об устранении нарушений законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг). Потребовано решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.
По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора 37 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре — к административной по ч. 4 ст. 11.16 КоАП (нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг)).
Представление прокуратуры Витебской области рассмотрено на заседании комиссии по противодействию коррупции Витебского облисполкома. К дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 8 февраля. Прокуратура Витебской области провела проверку исполнения законодательства о госзакупках товаров (работ, услуг). "Во всех районах области...
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