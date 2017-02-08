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Россельхознадзор пытается выяснить причины резкого увеличения поставок плодоовощной продукции из Беларуси

08.02.2017 19:26 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 8 февраля. Россельхознадзор пытается выяснить причины резкого увеличения поставок плодоовощной продукции из Беларуси.

По сообщению пресс-службы ведомства, 7 февраля по инициативе российского стороны состоялись переговоры в формате телеконференции между заместителем руководителя Россельхознадзора Юлией Швабаускене и директором Главной государственной инспекции по семеноводству карантину и защите растений Беларуси Александром Пискуном.

Швабаускене выразила обеспокоенность увеличением поставок растительной продукции белорусского происхождения на территорию России в 2016 году по сравнению с 2015-м: моркови — в 2,6 раза, яблок — в 1,5 раза, пекинской капусты — в 3,3 раза, грибов — в 1,4 раза, репчатого лука — в 32 раза, картофеля — в 2,2 раза.

В ответ Пискун привел статистические данные об объемах производства, площадях возделывания, урожайности вышеуказанной продукции и сообщил о подготовке официального ответа в ближайшее время, а также выразил готовность принять в феврале 2017 года специалистов Россельхознадзора с целью проведения совместных обследований мест хранения и производства растительной продукции белорусского происхождения.

Российская сторона "отметила необходимость ускорения процедуры рассмотрения и согласования проекта протокола между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений республики Беларусь об организации обмена информацией о перемещении подкарантинной продукции, подлежащей государственному карантинному фитосанитарному контролю (надзору) между Российской Федерацией и Республикой Беларусь".

Белорусская сторона подтвердила заинтересованность во внедрении системы "Аргус-Фито", предназначенной для автоматизации процессов оформления и учета документов фитосанитарного надзора, и сообщила о возможном сроке согласования проекта протокола в первой декаде марта 2017 года.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 февраля. Россельхознадзор пытается выяснить причины резкого увеличения поставок плодоовощной продукции из Беларуси. По сообщению пресс-службы...

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