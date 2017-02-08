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Россельхознадзор: В январе пресечено более 40 попыток ввоза из Беларуси продукции, не отвечающей требованиям ЕАЭС
08.02.2017 18:42 — Новости Экономики | БелаПАН
В январе 2017 года пресечены попытки ввоза более 40 партий молочной и мясной продукции белорусского происхождения, не отвечающей требованиям технических регламентов и ветеринарных правил ЕАЭС, перевозившихся в неудовлетворительном санитарном состоянии, а также в сопровождении не полностью или неверно заполненных ветеринарно-сопроводительных документов, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Основные нарушения выявлены у предприятий, расположенных в Минской, Витебской и Гомельской областях. При поставках продукции с предприятий Минской области выявлено 11 нарушений (9 предприятий), Витебской области — 10 (9), Гомельской — 8 (8), Брестской — 7 (7), Могилевской области — 4 (3), Гродненской — 3 (3). "Вышеперечисленное свидетельствует о системных недоработках структурных подразделений областных ветеринарных служб Республики Беларусь, а также о практике отгрузок в Россию продукции без осуществления физического контроля ветеринарным врачом, так называемого "слепого контроля", когда ветеринарные документы оформляются только на основании представленных транспортных накладных или удостоверений качеств, без осмотра продукции", — считают в Россельхознадзоре. "Одним из ярких примеров недоработок структурных подразделений областных ветеринарных служб Республики Беларусь" является факт приостановки 7 февраля движения 15 автотранспортных средств, следовавших в адрес российского получателя с мясом птицы и субпродуктами куриными замороженными, производства ОАО "Смолевичи бройлер" общим весом около 140 тонн. Груз "сопровождался ветеринарными сертификатами, подписанными неизвестным лицом, в то время как оформивший врач находился на больничном, что говорит об отсутствии контроля за отгрузками продукции и недостоверной ее сертификации". 3 февраля Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. "Надо изучить, Игорь Анатольевич, вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру, за нанесение ущерба государству. Возбудить уголовное дело, и мы его достанем", — сказал он. (В 2013 году в Беларуси были возбуждены уголовные дела в отношении гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера и главного акционера компании Сулеймана Керимова. При этом Баумгертнер был задержан в Минске, а Керимов объявлен в международный розыск.) По словам Лукашенко, когда Данкверт "побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит". "Все эти данкверты — люди заинтересованные. У каждого огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта: или крышуют, или где-то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры", — сказал официальный лидер. 6 февраля Россия ограничила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. "Формальное отношение со стороны ветеринарных специалистов областных и районных ветеринарных служб Республики Беларусь к осуществлению контроля за отгружаемой продукцией и отсутствие системы прослеживаемости в Республике Беларусь приводят к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию Российской Федерации мясосырья неизвестного происхождения недобросовестными белорусскими производителями", — подчеркнул Россельхознадзор. При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции Россельхознадзором "с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм". "Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское. Отсутствие действенных мер по недопущению поставок в Российскую Федерацию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, а также материалов расследований по установлению причин по каждому факту нарушений вызывает недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области. В связи с этим Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию говядины и говяжьих субпродуктов со всех предприятий Минской области Республики Беларусь", — заявило ведомство. 7 февраля белорусское МВД сообщило, что в целях предотвращения вреда экономическим интересам Беларуси подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводят ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений по ст. 249 УК (дискредитация деловой репутации конкурента). Максимальное наказание по статье 249 УК — ограничение свободы на срок до двух лет. Осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета госконтроля, Минсельхозпрода и иных ведомств. "Министерство внутренних дел располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей", — говорилось в сообщении МВД. В частности, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более 5 млн рублей, сообщило МВД.
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Россельхознадзор: В январе пресечено более 40 попыток ввоза из Беларуси продукции, не отвечающей требованиям ЕАЭС
В январе 2017 года пресечены попытки ввоза более 40 партий молочной и мясной продукции белорусского происхождения, не отвечающей требованиям технических...
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