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Министр экономики пообещал провести инвентаризацию инвестиционного законодательства
08.02.2017 17:53 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 8 февраля. В Беларуси планируется усовершенствовать законодательство в целях улучшения инвестиционного климата. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства экономики, заявил министр Владимир Зиновский 8 февраля в Минске на совместном заседании Минэкономики и Палаты представителей Национального собрания по вопросу сотрудничества экономического и депутатского блоков для реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы.
"Нам предстоит проинвентаризировать все законодательство в сфере инвестиций. Здесь требуется скрупулезная, я бы сказал ювелирная работа. Ведь эффективные инвестиции — это успешные предприятия, занятость на новых рабочих местах, наращивание экспорта", — заявил Зиновский.
Он подчеркнул, что многое предстоит сделать в денежно-кредитной, бюджетно-налоговой и финансовой сферах. "Это вопросы процентных ставок и инфляционного таргетирования, валютного регулирования и налоговой нагрузки на экономику, государственного долга и развития финансовых инструментов. Но это уже сфера экономических политик — ежедневной работы экономических и финансовых органов", — подчеркнул министр.
По его словам, в сфере торговли, антимонопольной и ценовой политики в 2017 году предстоит завершить работу над законами о госзакупках и противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. Также запланирована актуализация закона о госрегулировании торговли и общественного питания с упрощением некоторых его положений.
Для обеспечения конкурентных преимуществ в сельском хозяйстве и развития производства органической продукции запланирована разработка соответствующего закона. Кроме того, сообщил Зиновский, продолжается работа над законопроектом "Об электроэнергетике".
Говоря о ключевых мерах краткосрочного характера по выполнению задач, определенных Александром Лукашенко на 2017 год, министр отметил, что "цели и задачи пятилетки являются главным ориентиром прогноза социально-экономического развития страны на 2017 год, на чем сконцентрированы все инструменты экономической политики".
Он перечислил шесть таких мер: соблюдение макроэкономической сбалансированности, финансовое оздоровление реального сектора, эффективная система занятости, повышение эффективности управления государственным имуществом, снижение административной нагрузки на бизнес и упомянутое улучшение инвестиционного климата.
К числу первоочередных вопросов Зиновский также отнес раскрепощение деловой инициативы и главными целями здесь назвал переориентацию контрольных и надзорных органов на предупреждение нарушений, снижение финансовых санкций за незначительные нарушения, уточнение административной ответственности за необоснованное вмешательство в законную деятельность предприятий в КоАП, в Налоговом и Уголовном кодексах, документах о порядке осуществления деятельности субъектами хозяйствования.
Министр упомянул о необходимости законодательно закрепить принцип, когда действия субъекта хозяйствования не подвергаются преследованию со стороны соответствующих органов, если он четко следовал разъяснению регулятора.
Отдельным вопросом является разработка законодательного акта, регламентирующего оценку регулирующего воздействия на бизнес, добавил он. "Полагаю, что взвешенная и согласованная доработка проекта закона позволит избежать формализма при проведении оценки регулирующего воздействия и сделать ее действительно серьезным инструментом повышения предсказуемости законодательства, всесторонне оценить возможные положительные и отрицательные последствия правового регулирования, в том числе экономические и социальные, с учетом воздействия на экономику государства в целом", — отметил Зиновский.
Еще один блок нормотворческой работы, по его словам, связан с необходимостью кардинально уменьшить требования в отношении хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, в том числе количество лицензируемых видов деятельности и административных процедур.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 8 февраля. В Беларуси планируется усовершенствовать законодательство в целях улучшения инвестиционного климата. Об этом, как сообщает пресс-служба...
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