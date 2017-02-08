МИНСК, 8 фев – Sputnik. Совет министров Беларуси установил повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных и приравненных к ним организаций, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского правительства.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 7 февраля №100.

"Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) для расчета зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливаются в 2017 году за счет средств республиканского и местных бюджетов", – сказали в Совмине.

При этом постановлением определено, что на эти цели предусмотрены средства, высвободившиеся в результате реализации мероприятий по оптимизации структуры и численности работников организаций, экономии бюджетных денег в пределах бюджетной сметы расходов (кроме расходов на оплату коммунальных услуг и капитальных расходов) – порядок экономии прописан в постановлении №100.

В пресс-службе отметили, что конкретные размеры таких коэффициентов устанавливают руководители бюджетных организаций.

Постановление №100 вступает в силу после официального опубликования.