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Совмин установил повышающие коэффициенты к зарплатам бюджетников
08.02.2017 20:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Совет министров Беларуси установил повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных и приравненных к ним организаций, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского правительства.
© Sputnik Виталий Тимкив
Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 7 февраля №100.
"Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) для расчета зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливаются в 2017 году за счет средств республиканского и местных бюджетов", – сказали в Совмине.
При этом постановлением определено, что на эти цели предусмотрены средства, высвободившиеся в результате реализации мероприятий по оптимизации структуры и численности работников организаций, экономии бюджетных денег в пределах бюджетной сметы расходов (кроме расходов на оплату коммунальных услуг и капитальных расходов) – порядок экономии прописан в постановлении №100.
В пресс-службе отметили, что конкретные размеры таких коэффициентов устанавливают руководители бюджетных организаций.
Постановление №100 вступает в силу после официального опубликования.
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Повысят зарплаты бюджетникам за счет оптимизации штата и экономии организации бюджетных средств.
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