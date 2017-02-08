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Совмин установил повышающие коэффициенты к зарплатам бюджетников

08.02.2017 20:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Совет министров Беларуси установил повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных и приравненных к ним организаций, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского правительства.

Совмин установил повышающие коэффициенты к зарплатам бюджетников
© Sputnik Виталий Тимкив
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Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 7 февраля №100. 

"Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) для расчета зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливаются в 2017 году за счет средств республиканского и местных бюджетов", – сказали в Совмине.

При этом постановлением определено, что на эти цели предусмотрены средства, высвободившиеся в результате реализации мероприятий по оптимизации структуры и численности работников организаций, экономии бюджетных денег в пределах бюджетной сметы расходов (кроме расходов на оплату коммунальных услуг и капитальных расходов) – порядок экономии прописан в постановлении №100. 

В пресс-службе отметили, что конкретные размеры таких коэффициентов устанавливают руководители бюджетных организаций.

Постановление №100 вступает в силу после официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Повысят зарплаты бюджетникам за счет оптимизации штата и экономии организации бюджетных средств.

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