Итак, говорить мы сегодня будем об обустройстве однокомнатной квартиры общей площадью 47 кв.м со свободной планировкой. Заказчица обозначила, что хочет полноценное спальное место, но которого не будет видно. Плюс ко всему, девушка увлекается игрой на пианино — нужно было выделить место для музицирования. Молодая программистка иногда работает дома, поэтому также нужно быто найти место для рабочего стола. К заказчице также приходят гости, поэтому в квартире должно быть выделено место для отдыха. Вот такие задачи на 47 «квадратов».

Так как помещение у нас открытое, есть только несущая колонна, дизайнер решила выделить перегородкой лишь небольшую прихожую, санузел был изолирован изначально, а все остальное пространство оставлено без перегородок.