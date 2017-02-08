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Секреты дизайнеров. Бюджетный ремонт «однушки» с кроватью-трансформером, кухней, рабочей зоной и местом для пианино
09.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Итак, говорить мы сегодня будем об обустройстве однокомнатной квартиры общей площадью 47 кв.м со свободной планировкой. Заказчица обозначила, что хочет полноценное спальное место, но которого не будет видно. Плюс ко всему, девушка увлекается игрой на пианино — нужно было выделить место для музицирования. Молодая программистка иногда работает дома, поэтому также нужно быто найти место для рабочего стола. К заказчице также приходят гости, поэтому в квартире должно быть выделено место для отдыха. Вот такие задачи на 47 «квадратов».
Так как помещение у нас открытое, есть только несущая колонна, дизайнер решила выделить перегородкой лишь небольшую прихожую, санузел был изолирован изначально, а все остальное пространство оставлено без перегородок.
Что касается стиля, то вначале мы обозначили, что это лофт, однако с яркими акцентами из поп-арта. На рендерах мы увидим не только традиционный для лофта кирпич и металлическую мебель, но и яркие и необычные элементы мебели и отделки, которые очень удачно разбавляют брутальный лофт.
Казалось бы, в небольшой прихожей выделено место для целых двух шкафов. Заказчица просила сделать больше мест для хранения. Дизайнер
— Большое жилое пространство мы разделили на кухонную зону, спальное место, гостевое пространство, зону TV, рабочий стол и место для игры на пианино. Так как пространства недостаточно для создания полноценной спальни, а от стоящей посреди комнаты кровати заказчица отказалась, мы решили использовать такую конструкцию: шкаф-диван-кровать. В небольших квартирах это удобное и эргономичное решение, — рассказала Елена Коваленко.
Места для полноценной обеденной зоны тоже не было. Этот вопрос дизайнер решила с помощью барной стойки и стульев. Наша кухня практически вся отделана декоративным кирпичом, на фоне которого бирюзовые фасады кухни становятся главным акцентом. Заметим, что фартук тоже задекорирован кирпичом, что делает эту зону очень цельной, не «разрубленной» визуально напополам. Также на стене кухни использована штукатурка, на полу — плитка, потолок — натяжной.
В основном жилом пространстве на полу использован ламинат. Потолок здесь натяжной, на стенах — декоративная штукатурка и фотообои в зоне TV. Дизайнер рассказала, что все отделочные материалы выбирались недорогие. Заказчица была готова потратиться только на интересные элементы мебели. Например, только кровать-трансформер стоит от $2 тыс.
— Мы решили сделать зону для гостей мобильной. Утяжелять пространство вторым даже небольшим диваном не хотелось, поэтому я предложила использовать яркие пуфы. Они легкие, их можно переносить, делать из них диванчик или использовать как отдельные стулья. Если мешают — просто сдвинуть в место, где они не будут мешать.
Заказчица просила не использовать точечные светильники, чтобы потолок не был нагроможден, поэтому дизайнер подобрала несколько креативных в лофтовом стиле люстр, которые здорово вписались в интерьер.
В квартире есть лоджия, которая используется как место для хранения велосипеда. Она была оформлена в серо-желтые тона. На полу — плитка. При желании здесь можно установить электрическую систему «теплый пол».
— Весь ремонт этой квартиры примерно обошелся в $15 тыс., в которые вошли все работы, материалы и мебель. Такой проект можно делать и за меньшие деньги, если выбрать мебель проще. Все отделочные материалы выбирались недорогие, но качественные.
Рендеры: авторская работа студии DKing
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Секреты дизайнеров. Бюджетный ремонт «однушки» с кроватью-трансформером, кухней, рабочей зоной и местом для пианино
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