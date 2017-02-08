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Минчане о национальной идее: Без войны, с работой и мир во всем мире

09.02.2017 10:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Определние национальной идеи — тема, к которой чиновники и аналитики разных уровней возвращаются с завидной регулярностью. В очередной раз о ней высказался в прошлую пятницу и Александр Лукашенко, мол, нет ее, а мы живем. И предложил дать время на то, чтобы сам народ попробовал определиться с тем, какая же идея для него может стать национальной, объединяющей.

Съемочная группа TUT.BY обратилась с вопросом о том, что является нашей национальной идеей, у прохожих на минских улицах.

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Определние национальной идеи - тема, к которой чиновники и аналитики разных уровней возвращаются с завидной регулярностью. В очередной раз о ней высказался в...

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