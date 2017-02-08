МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с указанием президента Беларуси, МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса.

«Те проверки, которые на сегодня проводятся в соответствии с Координационным планом, будут оперативно завершены. При этом МЧС готово оказывать поддержку, консультативную помощь руководителям объектов. Под контролем ведомства, разумеется, остаются взрывопожароопасные предприятия, места с массовым пребыванием людей — больницы, общежития, школы, детские сады. Как и прежде Министерство будет реагировать на обращения граждан о нарушениях в данной сфере», — сказал Владимир Ващенко.

В ведомстве также отметили, что основные усилия инспекторов МЧС будут сконцентрированы на разъяснениях, работе в коллективах, оказанию методической помощи руководителям предприятий, проведению акций, встреч с населением, общению с семьями, воспитывающими детей, престарелыми гражданами, доведению до школьников, студентов, рабочих информации о том, к чему приводит беспечность и как предупредить ЧС.