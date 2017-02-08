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Лукашенко сомневается в необходимости указа о доверительном управлении

09.02.2017 11:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями обсуждается на совещании у главы государства Александра Лукашенко.

На рассмотрение президента внесен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами. «Как мы договаривались, перед принятием важных решений я бы хотел обсудить эти предложения. Тем более, как было замечено недавно, мы слишком много вносим новаций, а потом через полгода начинаем кромсать проекты законодательных актов, потому что они не соответствуют требованиям сегодняшней жизни», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства в связи с этим потребовал доложить, чем обусловлена необходимость разработки и принятия нового нормативно-правового акта. «Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом? — поставил вопрос президент. — Есть убыточное или нерентабельное предприятие. Оно работает плохо. Надо, чтобы работало эффективно и хорошо. Так давайте дадим право ответственным органам власти. Если это сельхозпредприятие, у нас отвечают губернаторы и председатели райисполкомов. Пусть они определяться, как управлять этим предприятием».

Александр Лукашенко также предостерег о потенциальной возможности злоупотреблений при назначении различного рода управляющих, чтобы их деятельность на практике не превращалась в попытки рейдерских захватов. «Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать?» — сказал президент.

Глава государства обратил внимание, что при регулировании тех или иных процессов необходимо исходить из жизненных реалий. В качестве примера он привел действующую нормативную базу в отношении представителей бизнеса. «Прозвучала цифра — около 2 тыс. актов регулируют взаимоотношения малого, среднего бизнеса и так далее. Кто их читать будет?» — подчеркнул белорусский лидер.

«У нас есть собственник — государство (райисполком, облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления, — отметил Лукашенко. — Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно нашим людям, руководителям».

 
 
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Александр Лукашенко также предостерег о потенциальной возможности злоупотреблений при назначении различного рода управляющих, чтобы их деятельность на практике...

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