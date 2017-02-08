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МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса
09.02.2017 11:35 — Новости Экономики | БелаПАН
Таким образом МЧС отреагировало на указания главы государства, отмечается в сообщении. В то же время МЧС продолжит реагировать на сообщения о нарушениях, которые будут поступать от граждан. Министерство также готово по просьбе руководителей бизнеса оказывать поддержку и проводить консультации по пожарной безопасности и другим вопросам в рамках своей компетенции. МЧС продолжит контролировать взрывопожароопасные предприятия, а также места, где бывает людно, в частности больницы, общежития, школы и детские сады. Основные усилия инспекторов МЧС теперь будут сконцентрированы на "разъяснениях, работе в коллективах, оказанию методической помощи руководителям предприятий, проведению акций, встреч с населением, общению с семьями, воспитывающими детей, престарелыми гражданами, доведению до школьников, студентов, рабочих информации о том, к чему приводит беспечность и как предупредить ЧС". По данным МЧС, за последние годы было сокращено и оптимизировано более половины всех технических нормативных правовых актов по правилам безопасности. Было переработано 34 правила пожарной безопасности, сегодня завершается пересмотр еще 10 нормативных актов, которые в результате будут сведены в один документ. Одновременно с этим министерство продолжает работать в рамках специальной группы по вопросам кардинального сокращения технических и других норм и совершенствования надзорной деятельности. Сейчас рассматриваются вопросы дальнейшего упрощения системы лицензирования. "Складывающаяся обстановка говорит о том, что ситуация с пожарами в стране улучшается. Позитивные изменения вместе с переоснащением наших подразделений, например, автоцистернами тяжелого класса с большим запасом воды, позволяют принять более радикальные меры по либерализации в данной сфере", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. 15 декабря 2016 года Александр Лукашенко пообещал принять радикальные меры по искоренению излишних проверок субъектов хозяйствования. Речь шла о необходимости дальнейшей работы по дебюрократизации и устранению излишнего давления на производство и бизнес. На встрече с общественностью и СМИ 3 февраля в Минске президент сообщил, что правительство работает над оптимизацией требований различных служб к бизнесу. "Мной решение принято, сегодня в правительстве над этим работают, — сказал Лукашенко. — Будет так же, как со льготами, скорее всего. Мы полностью перечеркнем эти все нормативы МЧС, милицейские, санитарные и прочие и оставим только те, которые нужны, без которых не обойтись". По мнению главы государства, обновленная система должна работать так: "Допустим, открывается новое предприятие. Пришли туда санстанция, пожарники, приняли. Если вдруг что-то случится — загорелось, взорвалось, то по закону вся ответственность на руководителе. И мы ужесточим законы в отношении руководителя". "Тогда не МЧС, не санстанция, а руководитель будет бегать и дрожать, чтобы на производстве было нормально", — добавил Лукашенко.
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Таким образом МЧС отреагировало на указания главы государства, отмечается в сообщении. В то же время МЧС продолжит реагировать на сообщения о нарушениях,...
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