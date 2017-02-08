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"Договоры должны соблюдаться". Минск ответил на критику из России и Армении по выдаче Лапшина
09.02.2017 11:52 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства перед Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик на брифинге в четверг.
— Я впервые обращаюсь к теме Александра Лапшина, и это неслучайно. Экстрадиция — вопрос, лежащий исключительно в правовой плоскости. Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по договору об оказании правовой помощи. Pacta sunt servanda. Если кто-то забыл латынь — договоры должны соблюдаться.
Мирончик также прокомментировал и призывы армянских депутатов исключить Беларусь из ОДКБ.
— Участие или неучастие в ОДКБ носит сугубо добровольный характер и является собственным суверенным выбором того или иного государства. Как вы знаете, Беларусь свой выбор сделала. Предложения об исключении из ОДКБ лишены каких-то юридических оснований.
Комментируя недовольство России решением Минска, пресс-секретарь МИД заявил, что у двух стран в последнее время возникали «различия в понимании путей решения актуальных вопросов двусторонней повестки».
— МИД Беларуси, отвечающий за реализацию внешней политики нашей страны, подтверждает нашу неизменную приверженность дружеским, союзническим отношениям с Россией и рассчитывает на встречный конструктивный подход в поиске развязок по имеющимся проблемным моментам.
Александра Лапшина в наручниках
Лапшин был
— Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану, —
7 февраля Верховный суд Беларуси, в котором блогер обжаловал данное решение,
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, напротив,
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Предложения исключить Беларусь из ОДКБ не имеют правовых оснований, считают в МИД.
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