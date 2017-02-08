Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства перед Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик на брифинге в четверг.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Я впервые обращаюсь к теме Александра Лапшина, и это неслучайно. Экстрадиция — вопрос, лежащий исключительно в правовой плоскости. Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по договору об оказании правовой помощи. Pacta sunt servanda. Если кто-то забыл латынь — договоры должны соблюдаться.

Мирончик также прокомментировал и призывы армянских депутатов исключить Беларусь из ОДКБ.

— Участие или неучастие в ОДКБ носит сугубо добровольный характер и является собственным суверенным выбором того или иного государства. Как вы знаете, Беларусь свой выбор сделала. Предложения об исключении из ОДКБ лишены каких-то юридических оснований.

Комментируя недовольство России решением Минска, пресс-секретарь МИД заявил, что у двух стран в последнее время возникали «различия в понимании путей решения актуальных вопросов двусторонней повестки».

— МИД Беларуси, отвечающий за реализацию внешней политики нашей страны, подтверждает нашу неизменную приверженность дружеским, союзническим отношениям с Россией и рассчитывает на встречный конструктивный подход в поиске развязок по имеющимся проблемным моментам.

Александра Лапшина в наручниках доставили спецрейсом из Минска в Баку вечером 7 февраля. В Азербайджане ему грозит до 8 лет лишения свободы — блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха.

Лапшин был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан.

— Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану, — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко.

7 февраля Верховный суд Беларуси, в котором блогер обжаловал данное решение, оставил его в силе .

МИД России заявил , что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. А депутаты Армении на заседании парламента призвали МИД своей страны «отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры». У посольства Беларуси в Ереване прошла акция протеста.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, напротив, поблагодарил Александра Лукашенко за «справедливую позицию и решительный шаг в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина».