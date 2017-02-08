Несмотря на воинствующие угрозы со стороны Беларуси, Россельхознадзор продолжает «информационную атаку» на белорусские товары.

Согласно последней информации, российское ведомство не исключает введения полного запрета на импорт белорусской говядины. В России уверяют, что белорусское мясо не подвергается восточному ветеринарному контролю со стороны белорусской стороны. Как рассказала накануне пресс-секретарь Россельхонадзора Юлия Мелано, анализы белорусской говядины не устраивают российскую сторону: в них постоянно обнаруживаются листерии. За последние три недели истерии были найдены в говядине Жлобинского мясокомбината (дважды), филиала Лунинецкого райпо «Полесье», в продукции мясокомбината «Кошелево» и Оршанского мясокомбината.

Кроме этого, в Россельхознадзоре напомнили о ненадлежащем качестве куриного мяса, в котором периодически находят сальмонеллы, а также разлили удивление резким ростом поставок в Россию продукции растительного происхождения. В российском ведомстве отметили рост поставок в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Так, поставки лука выросли в 32 раза, моркови - в 2,6 раз, пекинской капусты - в 3,3 раза.

Уже 9 февраля на сайте Россельхознадзора появилась информация о том, что за белорусской продукцией будет установлен особый контроль.

«Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности. Ранее белорусская сторона неоднократно говорила о том, что, по её мнению, вся эта продукция является фальсифицированной и произведена на территории России. С этой целью Россельхознадзор по просьбе Белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации», - сообщает ведомство.

В российском ведомстве уверены, что нововведение позволит избежать конфликтных ситуаций в вопросах подтверждения происхождения продукции.

Напомним, что накануне стало известно о что у белорусского МВД имеются данные о причастности отдельных должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации к ограничению поставок белорусской продукции на территорию РФ «в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права».