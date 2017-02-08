На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 февраля белорусский рубль укрепился у доллару и евро.

Доллар снизился на BYN0,0099 — до 1,9126 рубля.

Евро опустился на BYN0,0053 — до 2,0437 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN0,0099 — до 3,2403 за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.