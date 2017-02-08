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На торгах 9 февраля рубль укрепился к доллару и евро
09.02.2017 12:42 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 февраля белорусский рубль укрепился у доллару и евро.
Доллар снизился на BYN0,0099 — до 1,9126 рубля.
Евро опустился на BYN0,0053 — до 2,0437 рубля.
Российский рубль укрепился на BYN0,0099 — до 3,2403 за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар снизился на BYN0,0099.
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