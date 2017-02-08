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Одноклассники запустили тестирование рекламного формата Canvas

09.02.2017 12:44 — Новости Экономики | БДГ  
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Социальная сеть Одноклассники начала тестирование нового рекламного формата Canvas — интерактивных мобильных промопостов. Первым протестировал новый формат «Сбербанк».

Canvas — новый тип промопоста в мобильном приложении социальной сети, который представляет из себя полноэкранную страницу с контентом. Страница может содержать до 7 экранов и состоять из разных, в том числе интерактивных элементов: видео с автозапуском, слайдера («карусель»), панорамной фотографии, управляемой гироскопом, а также активных кнопок. В будущем появятся и другие элементы. Сама страница создается в специальном конструкторе внутри социальной сети.

Новый формат будет интересен как крупным рекламодателям, так и малому бизнесу. Он дает возможность брендам не только показать рекламное сообщение, но и вовлечь пользователей, предоставив им возможность взаимодействовать с контентом в игровой форме без перехода на внешний сайт. Таким образом рекламодатель может увеличить качество контакта с пользователями.

Canvas также будет интересен тем, у кого нет мобильной версии сайта. Инструмент позволит собрать страницу, рассказывающую о продукте, самостоятельно и без привлечения сторонних специалистов.

«Медиа-потребление за последние годы претерпело сильные изменения, которые вынуждают рынок перераспределять бюджеты в пользу социальных сетей и уделять больше внимания контент-маркетингу внутри платформ. Эти обстоятельства требуют появления новых нативных форматов, и я рад, что Одноклассники идут в эту сторону», — прокомментировал Альберт Усманов, Digital Marketing Director Сбербанка.

«Одноклассники — развлекательная социальная сеть, один из самых популярных типов контента в ней — игры. Мы видим большой потенциал в интерактиве, поэтому ожидаем, что пользователи позитивно воспримут новый рекламный формат», – прокомментировал Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта Одноклассники.

В настоящее время формат тестируется на Android-устройствах и будет доступен пользователям, начиная с версии 4.4. Для просмотра canvas-страниц необходимо обновить приложение ОК. Рекламная система учитывает версию приложения — при размещении рекламодатель платит только за тех пользователей, у которых будет отображаться canvas-реклама.

Стоимость размещения canvas-рекламы будет объявлена после завершения тестов.

 
 
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Социальная сеть Одноклассники начала тестирование нового рекламного формата Canvas — интерактивных мобильных промопостов. Первым протестировал новый формат...

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