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Лукашенко: временные управляющие не спасли ни одного убыточного завода

09.02.2017 12:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что внедрение института доверительного управления на убыточных предприятиях может повлечь негативные последствия, в частности попытки рейдерских захватов, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко: временные управляющие не спасли ни одного убыточного завода
© Sputnik Александр Поготов
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В четверг 9 февраля главе государства был представлен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами. Документ принесли Лукашенко, чтобы перед его принятием затем не нужно было переделывать указ из-за несоответствия экономическим реалиям.

"Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом?" – задал вопрос Лукашенко.

Он также привел пример: есть убыточное предприятие, работающее плохо – стоит задача, чтобы оно функционировало эффективно. "Так давайте дадим право ответственным органам власти. Если это сельхозпредприятие, у нас отвечают губернаторы и председатели райисполкомов – пусть они определятся, как управлять этим предприятием", – предложил президент.

По его словам, в случае с назначением на убыточные организации различного рода управляющих есть риск попыток рейдерских захватов.

"Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать?" – заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул: приступая к регулированию тех или иных процессов, следует исходить из реалий – сейчас нормативная база по среднему и малому бизнесу, по словам президента, насчитывает около двух тысяч актов. "Кто их читать будет?" – спросил Лукашенко.

Президент также предложил, чтобы убыточными предприятиями управляли собственник – государство  в лице рай- и облисполкомов, правительства. Он посетовал: сейчас в Беларуси не хватает обычных управленцев для производств, а не только доверительных и временных управляющих.

"Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления?", – сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент считает, что без доверительных управляющих в республике можно обойтись, так как в стране не хватает даже обычных руководителей.

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