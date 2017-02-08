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Лукашенко потребовал обосновать внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями

09.02.2017 13:03 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. На совещании 9 февраля в Минске Александр Лукашенко потребовал у правительства обосновать внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями.

Как сообщает пресс-служба президента, на рассмотрение главы государства внесен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами.

"Как мы договаривались, перед принятием важных решений я бы хотел обсудить эти предложения, — цитирует пресс-служба Лукашенко. — Тем более, как было замечено недавно, мы слишком много вносим новаций, а потом через полгода начинаем кромсать проекты законодательных актов, потому что они не соответствуют требованиям сегодняшней жизни".

Глава государства в связи с этим потребовал доложить, чем обусловлена необходимость разработки и принятия нового нормативно-правового акта.

"Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом? — отметил Лукашенко. — Есть убыточное или нерентабельное предприятие. Оно работает плохо. Надо, чтобы работало эффективно и хорошо. Так давайте дадим право ответственным органам власти. Если это сельхозпредприятие, у нас отвечают губернаторы и председатели райисполкомов. Пусть они определятся, как управлять этим предприятием".

Он также предостерег от потенциальной возможности злоупотреблений при назначении различного рода управляющих, чтобы их деятельность на практике не превращалась в попытки рейдерских захватов. "Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать?" — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что при регулировании тех или иных процессов необходимо исходить из жизненных реалий. В качестве примера он привел действующую нормативную базу в отношении представителей бизнеса, где взаимоотношения малого, среднего бизнеса регулируют около 2 тыс. актов. "Кто их читать будет?" — спросил Лукашенко.

При этом он отметил: "Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления. Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно нашим людям, руководителям".
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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