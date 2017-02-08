Прошлый год был сложным для производителей и экспортеров всех сырьевых товаров, но в середине года показалось, что у производителей и экспортеров калийных удобрений ценовое дно пройдено . При этом цены оставались довольно низкими. В итоге БКК в 2016-м году сократила объем выручки на 23% к 2015-му году. Общий объем экспортированных белорусских калийных удобрений в 2016 году достиг 9,5 млн тонн против 9,2 млн в 2015-м году.

Ситуация сложная, тренд - хороший

«Позитивная динамика сырьевого рынка наряду с грамотной политикой производителей и экспортеров позволили пройти так называемое ценовое дно в середине года, и с момента подписания контракта с Китаем плавно, без ущерба спросу и потреблению, повышать цены на калийные удобрения», — прокомментировали TUT.BY в компании.

«Первое полугодие было непростым периодом для всего мирового рынка калия, тогда как во втором полугодии ситуация стала также повсеместно выравниваться. По состоянию на февраль текущего года удалось повысить цены Латинской Америке, в частности Бразилии, США, Юго-Восточной Азии, Европе и Африке, при этом оставаясь лидером среди экспортеров калийных удобрений. Позитивная динамика, на наш взгляд сохранится и в текущем году», — предполагают в БКК.

Оценивая долю Беларуси в мировом экспорте хлоркалия, в компании пояснили, что официальной статистики по году еще нет, но, оценочно, доля составит примерно 20%.

В конце прошлого года вице-премьер Михаил Русый был очень оптимистичен в оценках калийного рынка в наступившем году, ожидая увеличения экспорта хлоркалия примерно до 10 млн тонн. Экспортер полагает, что 10 млн тонн может быть очень хорошим с точки зрения объемов ориентиром. «Но БКК в своей работе исходит из реальной потребности рынка и доходности продаж. Если рынку требуется определенное снижение предложения, мы действуем адекватно», — подчеркнул представитель компании.

«В частности, возвращаясь к прошлому году, в первом полугодии, в отсутствии контракта с Китаем, ситуация на рынке складывалась не лучшим образом, спрос был низким. Чтобы соответствовать спросу, Беларуськалий и БКК сократили производство и экспорт в большей степени нежели другие поставщики, поступив как ответственный поставщик, взвешенно подходящий к рынку. А после оживления рынка и восстановления спроса, объемы поставок белорусского хлоркалия вновь возросли.





Графики изменения производства и экспорта за второе полугодие демонстрируют, что в благоприятной рыночной конъюнктуре и производство и объем экспорта Беларуськалия и БКК возросли больше, чем у других крупных производителей, отмечают в компании.









«При этом цены также повышались. И обращаясь к итогам года, необходимо обратить внимание на то, что Беларуськалий и БКК единственный из крупных поставщиков калия, которому удалось увеличить объем экспорта в 2016 году», — подчеркивают в БКК.









Дефицитный рынок

В прошлом году БКК первая из крупных экспортеров заключила оба ключевых контракта, с Китаем и Индией, и эксперты позитивно оценили эту стратегию, признав, что срок-объем-цена оказались такими, что сработали на пользу рынку. В этом году переговоры по китайскому контракту в БКК рассчитывают начать уже в феврале. «Есть ряд факторов, которые влияют на переговорный процесс, и они позитивные. Мы видим положительную тенденцию на спотовых рынках как в части объемов потребления, так и цен. Видим более низкий уровень складских запасов в Китае. А БКК, в отличие от ситуации прошлого года, законтрактована практически на весь первый квартал», — отметили в БКК.

«В целом в этом году другая ситуация по спросу и предложению в мире. Если в 2016 году наблюдалось значительное снижение спроса, то сейчас наоборот — мы видим, что на рынке существует дефицит товара», — подчеркивают в компании.

В итоге с нынешнего года в Беларуси восстановлен уровень экспортной пошлины на хлоркалий: с 1 октября по 31 декабря 2016 года ее вынуждены были с низить до 45 евро за тонну вместо прежних 55 евро. При этом бюджет Беларуси 2017 года сверстан из уровня 55 евро за тонну, и в случае менее благоприятной конъюнктуры был риск недополучить доход и по этой статье.

Более долгосрочные перспективы в компании оценивают благоприятно, отмечая, что мировой рынок калия не сбавляет обороты. По предварительной оценке Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) мировой объем поставок в 2016 году составил 63,3 млн тонн, что немного выше уровня 2015 года (63,1 млн тонн). По прогнозу IFA, в 2017 году эта цифра немного увеличится и достигнет 64−65 млн тонн.

При этом в отрасли планируется запуск сразу нескольких крупных проектов. «Безусловно, основная их часть будет реализована. Вопрос лишь в том, когда декларируемые объемы будут достигнуты и насколько за этот период грамотный подход производителей, в том числе и к ценообразованию, позволит увеличить потребление калия в мире», — предупреждают в БКК. При этом, считают эксперты, надо учитывать, что калийные резервы в процессе разработки постепенно истощаются, и часть новых проектов компенсирует выбывающие мощности. В частности, объемы производства проекта Legacy, старт которого запланирован к середине года, в 2017 году компенсируют ожидаемое сокращение производства калия компании Intrepid, которая постепенно смещает фокус интереса на производство смешанного удобрения Trio, пояснили в БКК.

Еще один проект, который скорее всего будет реализован в ближайшем будущем — это «Волга-Калий», компании Еврохим. «Говоря о нем, необходимо учитывать следующий фактор: Россия сейчас занимает только 10 место по потреблению удобрений, при том, что в этой стране производятся все виды удобрений. Учитывая тренды развития сельского хозяйства, существует большой потенциал для роста внутреннего потребления минеральных удобрения в России. Таким образом, значительная часть продукции, которую в перспективе может произвести проект „Волга-Калий“, может быть поглощена внутренним рынком», — считают в БКК.