МИНСК, 9 фев — Sputnik. Белорусские экспортеры калийных удобрений — ОАО "Беларуськалий" и Белорусская калийная компания в 2016 году суммарно поставили на экспорт 9,5 миллиона тонн калийных удобрений, говорится в сообщении пресс-службы БКК.

В 2015 году экспорт хлоркалия составил 9,2 миллиона тонн, что на 3,1% меньше по сравнению с 2014 годом. В денежном выражении экспорт калийных удобрений вырос на 0,2%. По итогам 2015 года доля Беларуси в мировом рынке хлоркалия составила 19,3% против 18,8% в 2014 году.



© Sputnik Андрей Александров БКК открыла дочернее предприятие в Украине

"Общий объем экспорта БКК и "Беларуськалия" в 2016 году достиг 9,5 миллиона тонн, что выводит белорусского производителя и экспортера на первые позиции в мире", — говорится в сообщении.

В БКК отметили, что первое полугодие 2016 года было непростым для работы на рынке, поскольку не был подписан контракт с Китаем. Поэтому белорусские компании были вынуждены сократить производство и экспорт. Таким образом рынок удалось стабилизировать.

После подписания годовых контрактов ситуация в корне изменилась. "Второе полугодие 2016 стало прорывным: во всех регионах активизировался спрос, что положительно сказалось и на ценах. И после оживления рынка и восстановления спроса, объемы поставок белорусского хлоркалия вновь возросли. Графики изменения производства и экспорта за второе полугодие демонстрируют, что в благоприятной рыночной конъюнктуре и производство, и объем экспорта "Беларуськалия" и БКК возросли больше, чем у других крупных производителей", — говорится в сообщении.

При этом цены также постепенно повышались.

В компании обратили внимание, что БКК по итогам 2016 года стал единственным из крупных поставщиков, кому удалось нарастить экспорт.

В БКК также отметили, что компания видит достаточно хорошие перспективы мирового рынка удобрений в 2017 году. Такие выводы экспортер делает на основании положительной динамики второго полугодия минувшего года. "Главным импульсом, конечно же, были успешные годовые контракты с индийскими и китайскими импортерами. Результаты контрактов затронули практически все спотовые рынки, особенно такие как Бразилия и США", — говорится в сообщении.

"Перспективы 2017 года в настоящий момент выглядят достаточно хорошо. Спотовые рынки стабильно демонстрируют определенный рост. Складские запасы в Китае, переговоры с которым будут являться основным событием на рынке в ближайшее время, значительно меньше, чем в прошлом году. Мы полностью законтрактованы на весь первый квартал и уже формируем дальнейшие планы поставок", — отметили в БКК.

Белорусская калийная компания — один из крупных мировых экспортеров калия. Белорусский калий поставляется более чем в 100 стран мира.