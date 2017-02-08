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Сотрудники Россельхознадзора боятся ехать в Беларусь в феврале

09.02.2017 13:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что руководство ведомства решило отложить визит специалистов в Беларусь в феврале, передает РИА «Новости».

«Россельхознадзором принято решение отложить ранее планировавшийся в феврале визит специалистов службы в Беларусь в связи с тем, что у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны», — сказала она.

Мелано отметила, что новые сроки визита будут установлены после «стабилизации ситуации», отметив, что в ходе визита стороны должны были обсудить увеличение поставок растительной продукции из Беларуси в Россию.

Также сообщается, что Россельхознадзор будет проводить мониторинг продукции из Беларуси от пункта пересечения границы России до места реализации.

Напомним, 3 февраля Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию.

В тот же день Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. Он также признался, что такие заявления президента Беларуси рассматривает как «не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу». И заверил, что Россия не политизирует вопрос сотрудничества с Беларусью по поставкам сельхозпродукции.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий.

 
 
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