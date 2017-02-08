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МИД РБ назвал сигналом бизнесу отмену квот ЕС на белорусский текстиль
09.02.2017 13:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Отмена европейских квот на белорусский текстиль будет способствовать улучшению торговых отношений между Беларусью и ЕС, заявил в МИД.
Квоты на поставку белорусского текстиля действовали с 1993 года, в феврале 2017 года они были отменены.
"Мы приветствуем решение Совмина ЕС об отмене автономных квот на импорт белорусской текстильной продукции и одежды, которое лежит в русле договоренностей между Беларусью и ЕС о поэтапной нормализации отношений", — заявил на брифинге в четверг в Минске начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
По его словам, в Минске не переоценивают экономический эффект от снятия этого ограничения, но расценивают как позитивный сигнал бизнесу, как белорусскому, так и стран ЕС.
"Отмена квот является позитивным сигналом для деловых кругов Беларуси и ЕС, стимулирующим интерес европейских компаний к взаимовыгодному сотрудничеству с предприятиями белорусской легкой промышленности, в том числе в инвестиционной сфере", — сказал Мирончик.
Он пояснил, что ранее в эту отрасль не приходили европейские технологии и инвестиции в связи с барьерами для экспорта готовой продукции в Евросоюз.
Представитель МИД также отметил позитивное развитие торговых отношений Беларуси и Европейского союза в последнее время. "Это выражается как в активизации нашего двустороннего торгового диалога, так и в конструктивных переговорах в рамках вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию", — сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
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В Минске считают, что такой шаг может привлечь зарубежные инвестиции в легкую промышленность республики.
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