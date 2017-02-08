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Могилевский застройщик начал заключать договоры на покупку квартир в кирпичном доме от $570/кв.м

09.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Могилевский застройщик начал заключать договоры на покупку квартир в кирпичном доме от 0/кв.м

ООО «Юрстроймаш» работает на рынке новостроек Могилева всего четвертый год. Однако, несмотря на свой младенческий возраст, компания зарекомендовала себя на рынке как надежный застройщик и партнер. У руля организации стоят руководители и специалисты, которые уже много лет работают на рынке и за это время приобрели большой неоценимый опыт в сфере жилищного строительства.

Застройщик отличается тем, что строит дома только из кирпича. А, как известно, этот материал известен своими уникальными характеристиками, в первую очередь прочностью, долговечностью, экологичностью, теплоустойчивостью и шумоизоляцией. Кроме того, конструкции кирпичных домов позволяют при строительстве реализовывать интересные планировки и создавать в квартире уют и комфортную среду проживания.  

Примечательно и то, что «Юрстроймаш» на всех своих объектах одновременно выступает заказчиком строительства, застройщиком и генподрядной организацией. В своей структуре организация имеет производственное подразделение, которое  качественно выполняет все виды подрядных работ — электромонтажные, сварочные, штукатурные, сантехнические и др. Это помогает более оперативно и слаженно решать все проблемные вопросы, возникающие в ходе строительства и в период гарантийного обслуживания домов.

За три года компания построила в Могилеве и досрочно сдала в эксплуатацию два жилых дома, которые уже по достоинству оценили новоселы.

В самом сердце города — в районе улицы Первомайской — вырос 5-этажный кирпичный дом.

Могилевский застройщик начал заключать договоры на покупку квартир в кирпичном доме от 0/кв.м

Еще один объект —10-этажный кирпичный жилой дом — возведен в районе улицы 30 лет Победы.

Могилевский застройщик начал заключать договоры на покупку квартир в кирпичном доме от 0/кв.м

Покупатели высоко оценили качество наших двух жилых домов. Все квартиры, за исключением первых и последних этажей, были реализованы на стадии их 30-процентной готовности, — говорит директор компании Юрий Авдеенко.

На сегодняшний день в 5-этажке свободных квартир уже нет.

В доме в районе ул. 30 лет Победы в продаже осталось всего одна 3-комнатная квартира на первом этаже, которую можно приобрести по очень привлекательной цене — за $500/кв.м в эквиваленте, сопоставимой с ценой панели.

Третий дом рядом с берегом Днепра

Весной 2017 года компания «Юрстроймаш» планирует приступить к строительству третьего жилого дома на пересечении улицы Островского и проспекта Пушкинского. Участок для строительства раньше принадлежал ТЦ «Престон». Однако из-за несвоевременного освоения он был изъят и выставлен на аукцион. По итогам торгов его счастливым обладателем стало ООО «Юрстроймаш».

Могилевский застройщик начал заключать договоры на покупку квартир в кирпичном доме от 0/кв.м

Кирпичная 10-этажка в первую очередь интересна и привлекательна своим месторасположением. Застройка территории приближена к центру и имеет все достоинства единой социальной среды, которая во многом обеспечивает качество жизни жильцов.

Вблизи дома находится первый крупный и один из самых посещаемых в городе ТЦ «Престон», а также множество других магазинов и объектов инфраструктуры на первых этажах жилых домов. В шаговой доступности функционируют лицей, школа, детсад, объекты общепита, кинотеатр.

Натуралистическую ноту в общий комфорт дома вносит близкое его расположение к зеленой парковой зоне и водному пространству – реке Днепр с благоустроенными пешеходными дорожками и городским пляжем.

На сегодняшний день произведены все предпроектные работы, предварительно согласован и сам проект.

Подтверждаем энергоэффективность и комфорт-класс

Высокая энергоэффективность дома обеспечивается за счет кирпичных наружных стен и толщины утеплителя в 140 мм. Сохранить тепло в доме помогут и трехкамерные стеклопакеты Salamander.

В каждой квартире будут установлены импортные радиаторы с возможностью индивидуальной регулировки тепла.

Все жилые помещения в доме имеют весьма привлекательные и удачные планировки. Они свободные и позволяют жильцам перепланировать внутреннее пространство помещений на свой вкус и в зависимости от потребностей.

Общая площадь однокомнатных квартир составляет 53 кв.м, двухкомнатных — 72 кв.м и трехкомнатных 90 кв.м. Жилые помещения имеют просторные комфортабельные лоджии и высокие потолки.

Могилевский застройщик начал заключать договоры на покупку квартир в кирпичном доме от 0/кв.м
однокомнатная свободной планировки
Могилевский застройщик начал заключать договоры на покупку квартир в кирпичном доме от 0/кв.м
однокомнатная со стенами

Однако чтобы не проходить долгий и сложный путь по изменению планировки квартиры, застройщик предлагает своим будущим жильцам, причем абсолютно бесплатно, сделать перепланировку во время строительства дома, — уточняет Юрий Авдеенко. — Для новоселов это очень важно, потому что не только создает удобства, но и помогает существенно экономить время и средства после ввода объекта в эксплуатацию,  а также избежать длительного «грязного» ремонта. К тому же перепланировками будут заниматься наши проектировщики, которые работали над проектом дома. Они быстро и профессионально смогут создать комфортные условия для жильцов в каждой квартире, не нарушая общего комфорта в доме.

Могилевский застройщик начал заключать договоры на покупку квартир в кирпичном доме от 0/кв.м
двухкомнатная свободной планировки
Могилевский застройщик начал заключать договоры на покупку квартир в кирпичном доме от 0/кв.м
трехкомнатная со стенами

Цены приятно удивят

Сегодня любой человек, обратившийся в компанию, имеет еще возможность выбрать жилое помещение на любом этаже.  

Для кирпичного энергоэффективного дома, расположенного рядом с сердцем города, застройщик предлагает весьма и весьма привлекательные цены. Они зависят от метража квартиры, месторасположения на этаже и размера первоначального взноса.

Так, однокомнатную квартиру можно приобрести по цене Br1160 кв/м, двухкомнатную — Br1100 кв/м и трехкомнатную — Br1100 кв/м при наличии первоначального взноса в размере от 15% от полной стоимости квартиры. Оставшуюся сумму можно вносить равными долями до окончания срока строительства дома.

Четырехсекционный дом будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Первая часть запланирована к сдаче в IVквартале 2017 года, вторая — в Iквартале 2018 года. 

Более подробную информацию об объекте можно получить в Могилеве по телефонам:

+375 293 45 12 13  

+375 293 96 00 73  

+375 447 50 74 59

Или на сайте компании  newmogilev.by

 
Теги: Могилев
 
 
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ООО «Юрстроймаш» начал заключать договоры на приобретение квартир в своем новом строящемся кирпичном доме в Могилеве на пересечении улицы Островского и...

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