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Могилевский застройщик начал заключать договоры на покупку квартир в кирпичном доме от $570/кв.м
09.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
ООО «
Застройщик отличается тем, что строит дома только из кирпича. А, как известно, этот материал известен своими уникальными характеристиками, в первую очередь прочностью, долговечностью, экологичностью, теплоустойчивостью и шумоизоляцией. Кроме того, конструкции кирпичных домов позволяют при строительстве реализовывать интересные планировки и создавать в квартире уют и комфортную среду проживания.
Примечательно и то, что «Юрстроймаш» на всех своих объектах одновременно выступает заказчиком строительства, застройщиком и генподрядной организацией. В своей структуре организация имеет производственное подразделение, которое качественно выполняет все виды подрядных работ — электромонтажные, сварочные, штукатурные, сантехнические и др. Это помогает более оперативно и слаженно решать все проблемные вопросы, возникающие в ходе строительства и в период гарантийного обслуживания домов.
За три года компания построила в Могилеве и досрочно сдала в эксплуатацию два жилых дома, которые уже по достоинству оценили новоселы.
В самом сердце города — в районе улицы Первомайской — вырос 5-этажный кирпичный дом.
Еще один объект —10-этажный кирпичный жилой
— Покупатели высоко оценили качество наших двух жилых домов. Все квартиры, за исключением первых и последних этажей, были реализованы на стадии их 30-процентной готовности, — говорит директор компании Юрий Авдеенко.
На сегодняшний день в 5-этажке свободных квартир уже нет.
В доме в районе ул. 30 лет Победы в продаже осталось всего одна 3-комнатная квартира на первом этаже, которую можно приобрести по очень привлекательной цене — за $500/кв.м в эквиваленте, сопоставимой с ценой панели.
Третий дом — рядом с берегом Днепра
Весной 2017 года компания «Юрстроймаш» планирует приступить к строительству третьего жилого
Кирпичная 10-этажка в первую очередь интересна и привлекательна своим месторасположением. Застройка территории приближена к центру и имеет все достоинства единой социальной среды, которая во многом обеспечивает качество жизни жильцов.
Вблизи дома находится первый крупный и один из самых посещаемых в городе ТЦ «Престон», а также множество других магазинов и объектов инфраструктуры на первых этажах жилых домов. В шаговой доступности функционируют лицей, школа, детсад, объекты общепита, кинотеатр.
Натуралистическую ноту в общий комфорт дома вносит близкое его расположение к зеленой парковой зоне и водному пространству – реке Днепр с благоустроенными пешеходными дорожками и городским пляжем.
На сегодняшний день произведены все предпроектные работы, предварительно согласован и сам проект.
Подтверждаем энергоэффективность и комфорт-класс
Высокая энергоэффективность дома обеспечивается за счет кирпичных наружных стен и толщины утеплителя в 140 мм. Сохранить тепло в доме помогут и трехкамерные стеклопакеты Salamander.
В каждой квартире будут установлены импортные радиаторы с возможностью индивидуальной регулировки тепла.
Все жилые помещения в доме имеют весьма привлекательные и удачные планировки. Они свободные и позволяют жильцам перепланировать внутреннее пространство помещений на свой вкус и в зависимости от потребностей.
Общая площадь однокомнатных квартир составляет 53 кв.м, двухкомнатных — 72 кв.м и трехкомнатных 90 кв.м. Жилые помещения имеют просторные комфортабельные лоджии и высокие потолки.
— Однако чтобы не проходить долгий и сложный путь по изменению планировки квартиры, застройщик предлагает своим будущим жильцам, причем абсолютно бесплатно, сделать перепланировку во время строительства дома, — уточняет Юрий Авдеенко. — Для новоселов это очень важно, потому что не только создает удобства, но и помогает существенно экономить время и средства после ввода объекта в эксплуатацию, а также избежать длительного «грязного» ремонта. К тому же перепланировками будут заниматься наши проектировщики, которые работали над проектом дома. Они быстро и профессионально смогут создать комфортные условия для жильцов в каждой квартире, не нарушая общего комфорта в доме.
Цены приятно удивят
Сегодня любой человек, обратившийся в компанию, имеет еще возможность выбрать жилое помещение на любом этаже.
Для кирпичного энергоэффективного дома, расположенного рядом с сердцем города, застройщик предлагает весьма и весьма привлекательные цены. Они зависят от метража квартиры, месторасположения на этаже и размера первоначального взноса.
Так, однокомнатную квартиру можно приобрести по цене Br1160 кв/м, двухкомнатную — Br1100 кв/м и трехкомнатную — Br1100 кв/м при наличии первоначального взноса в размере от 15% от полной стоимости квартиры. Оставшуюся сумму можно вносить равными долями до окончания срока строительства дома.
Четырехсекционный дом будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Первая часть запланирована к сдаче в IVквартале 2017 года, вторая — в Iквартале 2018 года.
Более подробную информацию об объекте можно получить в Могилеве по телефонам:
+375 293 45 12 13
+375 293 96 00 73
+375 447 50 74 59
Или на сайте компании
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ООО «Юрстроймаш» начал заключать договоры на приобретение квартир в своем новом строящемся кирпичном доме в Могилеве на пересечении улицы Островского и...
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