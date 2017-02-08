ООО « Юрстроймаш » работает на рынке новостроек Могилева всего четвертый год. Однако, несмотря на свой младенческий возраст, компания зарекомендовала себя на рынке как надежный застройщик и партнер. У руля организации стоят руководители и специалисты, которые уже много лет работают на рынке и за это время приобрели большой неоценимый опыт в сфере жилищного строительства.

Застройщик отличается тем, что строит дома только из кирпича. А, как известно, этот материал известен своими уникальными характеристиками, в первую очередь прочностью, долговечностью, экологичностью, теплоустойчивостью и шумоизоляцией. Кроме того, конструкции кирпичных домов позволяют при строительстве реализовывать интересные планировки и создавать в квартире уют и комфортную среду проживания.

Примечательно и то, что «Юрстроймаш» на всех своих объектах одновременно выступает заказчиком строительства, застройщиком и генподрядной организацией. В своей структуре организация имеет производственное подразделение, которое качественно выполняет все виды подрядных работ — электромонтажные, сварочные, штукатурные, сантехнические и др. Это помогает более оперативно и слаженно решать все проблемные вопросы, возникающие в ходе строительства и в период гарантийного обслуживания домов.

За три года компания построила в Могилеве и досрочно сдала в эксплуатацию два жилых дома, которые уже по достоинству оценили новоселы.

В самом сердце города — в районе улицы Первомайской — вырос 5-этажный кирпичный дом.



