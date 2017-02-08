Бизнесмену Александру Кныровичу предъявлено обвинение. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Кныровичу предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса. Он, как и остальные фигуранты дела, находится под стражей», — рассказали в ведомстве.

Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества или без.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 27 января в КГБ сообщили о задержании бизнесмена. По информации ведомства, с 2014 года представители ООО «СарматТермо-Инжиниринг» (СТИ) путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции — предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб).

Учредителем и директором «СарматТермо-Инжиниринг» является Александр Кнырович.

Оформление «заказных» торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства СТИ, также получавшие незаконные вознаграждения — 2−3% от цены сделок (должностные лица предприятий — до 7,5%), считают силовики.

«При этом суммы „откатов“ закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения», — сообщили в КГБ.

«24−26 января 2017 года с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тыс. рублей за содействие в продвижении продукции «СарматТермо-Инжиниринг» задержаны руководители и должностные лица государственных организаций А. Жур (ГУПП «Березовское ЖКХ»), А. Клец (РУП «Брестэнерго»), И. Стишенок (КПУП «Гомельоблтеплосети»), М. Авдейчук и Н. Данилович (УПТК КУП «Брестжилстрой»). Одновременно задержан брокер А. Колтунов (директор ООО «Аншанс Плюс»), представлявший на бирже интересы КПУП «Гомельоблтеплосеть» и РУП «Свислочское ЖКХ», — было сказано в сообщении.

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 (Получение взятки) УК Республики Беларусь. Заместители Кныровича по коммерческим вопросам Поповский и по финансам и экономике Максимов, организовывавшие передачу денег, привлечены по ст. 431 (Дача взятки) УК Беларуси.

С учетом полученных материалов об уклонении «СарматТермо-Инжиниринг» от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн рублей 25 января задержаны Кнырович, Максимов и Поповский, соучредитель фирмы Дашкевич, ведущий экономист Кусков и ведущий специалист по ВЭД Козловская.