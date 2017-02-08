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Бизнесмену Александру Кныровичу предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов

09.02.2017 14:24 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. Соучредителю группы компаний "Сармат" Александру Кныровичу предъявлено обвинение в уклонение от уплаты налогов по ч. 2 ст. 243 УК, сообщил БелаПАН официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Дмитрий Побяржин.

Ранее КГБ сообщил, что с 2014 года представители ООО "СарматТермо-Инжиниринг" "путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение "заказных" биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции — предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб)".

Изначально, по информации госбезопасности, стороны в частном порядке договаривались об условиях предстоящей сделки (объем, цена, "откат" и т.д.). Затем покупатели из числа должностных лиц ЖКХ и энергетики сообщали представителям ООО сведения из спецификаций по ПИ-трубам, что позволяло фирме сформировать предложение в полном соответствии с заявкой на закупку, размещенной на ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

Оформление "заказных" торгов и их проведение через биржу, как сообщал КГБ, осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства ООО "СарматТермо-Инжиниринг", также получавшие незаконные вознаграждения — 2-3% от цены сделок (должностные лица предприятий — до 7,5%). При этом суммы "откатов" закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения.

Как отмечалось в релизе, в 2014—2016 годы ООО "СарматТермо-Инжиниринг" поставило организациям республики трубной продукции более чем на 90 млн рублей. "Задокументировано использование коммерческой структурой централизованного "фонда распределения взяток" на оплату услуг должностных лиц в Минске, Гомельской, Брестской и Минской областях. Доставка взяток в регионы осуществлялась только после поступления платежей по контрактам специально выделенными менеджерами фирмы, "закрепленными" за конкретными предприятиями и организациями", — сообщило КГБ.

В свою очередь прибыль ООО "СарматТермо-Инжиниринг", полученная в результате "заказных" торгов, по данным КГБ, оперативно переводилась на счета аффилированных структур, в том числе незаконно выводилась за рубеж для обналичивания через созданные для этого иностранные компании. При этом выведенные денежные средства распределялись между руководством белорусской фирмы, а также использовались для дачи взяток должностным лицам.

24—26 января при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тыс. рублей за содействие в продвижении продукции ООО "СарматТермо-Инжиниринг" с поличным были задержаны руководители и должностные лица государственных организаций А.Жур (ГУПП "Березовское ЖКХ"), А.Клец (РУП "Брестэнерго"), И.Стишенок (КПУП "Гомельоблтеплосети"), М.Авдейчук и Н.Данилович (УПТК КУП "Брестжилстрой"). Одновременно задержан брокер А.Колтунов (директор ООО "Аншанс Плюс"), представлявший на бирже интересы КПУП "Гомельоблтеплосети" и РУП "Свислочское ЖКХ". В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК (получение взятки), сообщает КГБ.

Заместители Кныровича по коммерческим вопросам Е.Поповский и по финансам и экономике И.Максимов, организовывавшие передачу денег, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 431 УК (дача взятки).

С учетом полученных материалов об уклонении ООО "СарматТермо-Инжиниринг" от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн рублей 25 января были задержаны директор ООО Кнырович, его заместители И.Максимов и Е.Поповский, соучредитель фирмы В.Дашкевич, ведущий экономист А.Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н.Козловская. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Сообщалось также, что что в отношении Кныровича в 2008 году ДФР КГК возбуждал уголовное дело по ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Тогда он был освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба в порядке ст. 88-1 УК.

Как сообщил БелаПАН Дмитрий Побяржин, сейчас Максимову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243 УК и ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки), Поповскому – чч. 1 и 2 ст. 431 УК, Кускову – ч. 2 ст. 243 УК, Клецу – ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки), Журу – ч. 1 ст. 430 УК, Даниловичу – ч. 1 ст. 430 УК, Авдейчуку – ч. 1 ст. 430 УК, Колтунову – ч. 1 ст. 430 УК, Стишенок – ч. 2 ст. 430 УК.

Все обвиняемые находятся под стражей.



Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. Соучредителю группы компаний "Сармат" Александру Кныровичу предъявлено обвинение в уклонение от уплаты налогов по ч. 2 ст. 243 УК, сообщил БелаПАН...

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