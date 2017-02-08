|
ГКНТ: В 2016 году в Беларуси создано пять новых субъектов инновационной инфраструктуры
09.02.2017 14:40 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 9 февраля. В 2016 году в Беларуси создано пять новых субъектов инновационной инфраструктуры, сообщил 9 февраля в Минске на итоговой коллегии Госкомитета по науке и технологиям его руководитель Александр Шумилин.
В частности, по его словам, это технопарк "Полесье" при Полесском государственном университете в Пинске; Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий при Витебском государственном медицинском университете; Гродненский центр научно-технической и деловой информации; Научно-аналитический центр информации, инновации и трансфера технологий в Могилеве. Кроме того, статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен Белорусскому инновационному фонду.
Как сообщил Шумилин, в минувшем году реализовывалось 74 инновационных проекта в рамках госпрограммы инновационного развития до 2020 года, введены в эксплуатацию восемь новых производств, в том числе: производство гильз цилиндров биметаллического типа для двигателей внутреннего сгорания и компрессоров для железнодорожной, специальной техники и техники двойного назначения на предприятии "Технолит"; производство автоматизированного оборудования ионно-плазменной цементации (нитроцементации) поверхности деталей в Физико-техническом институте НАН Беларуси; производство героторных насосов для установки в трансмиссии колесных тягачей и строительно-дорожной техники на предприятии "Дозатор-плюс".
Построен завод по переработке сыворотки и производству сывороточно-жирового концентрата в Щучине, создано производство ламинированного стекла и стекла с покрытием на предприятии "Гомельстекло", а также серийное производство искусственных клапанов сердца нового поколения на заводе "Электронмаш". Создана лабораторная инфраструктура для контроля качества биоаналогов и доказательства их подобия оригинальным биологическим лекарственным средствам на "Белмедпрепаратах". Построен ветроэнергетический парк в Новогрудском районе Гродненской области. Также на проектную мощность выведены семь производств.
В 2017 году в рамках госпрограммы планируется ввести в эксплуатацию новые производства по 15 проектам и обеспечить выход на проектную мощность по десяти.
Среди планируемых к созданию в текущем году производств: инновационно-промышленный комплекс в области сложной медицинской техники, систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушающего контроля и аналитического приборостроения предприятия "Адани"; производство общепромышленных и пищевых 3D-принтеров в технопарке БНТУ "Политехник"; производство изделий промышленного, специального и двойного назначения на основе перспективной технологии корпусирования интегральных микросхем на "Интеграле"; создание биотехнологического комплекса по микроклональному размножению хозяйственно полезных растений в Центральном ботаническом саду.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 февраля. В 2016 году в Беларуси создано пять новых субъектов инновационной инфраструктуры, сообщил 9 февраля в Минске на итоговой коллегии Госкомитета по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии