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ГКНТ: В 2016 году в Беларуси создано пять новых субъектов инновационной инфраструктуры

09.02.2017 14:40 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. В 2016 году в Беларуси создано пять новых субъектов инновационной инфраструктуры, сообщил 9 февраля в Минске на итоговой коллегии Госкомитета по науке и технологиям его руководитель Александр Шумилин.

В частности, по его словам, это технопарк "Полесье" при Полесском государственном университете в Пинске; Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий при Витебском государственном медицинском университете; Гродненский центр научно-технической и деловой информации; Научно-аналитический центр информации, инновации и трансфера технологий в Могилеве. Кроме того, статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен Белорусскому инновационному фонду.

Как сообщил Шумилин, в минувшем году реализовывалось 74 инновационных проекта в рамках госпрограммы инновационного развития до 2020 года, введены в эксплуатацию восемь новых производств, в том числе: производство гильз цилиндров биметаллического типа для двигателей внутреннего сгорания и компрессоров для железнодорожной, специальной техники и техники двойного назначения на предприятии "Технолит"; производство автоматизированного оборудования ионно-плазменной цементации (нитроцементации) поверхности деталей в Физико-техническом институте НАН Беларуси; производство героторных насосов для установки в трансмиссии колесных тягачей и строительно-дорожной техники на предприятии "Дозатор-плюс".

Построен завод по переработке сыворотки и производству сывороточно-жирового концентрата в Щучине, создано производство ламинированного стекла и стекла с покрытием на предприятии "Гомельстекло", а также серийное производство искусственных клапанов сердца нового поколения на заводе "Электронмаш". Создана лабораторная инфраструктура для контроля качества биоаналогов и доказательства их подобия оригинальным биологическим лекарственным средствам на "Белмедпрепаратах". Построен ветроэнергетический парк в Новогрудском районе Гродненской области. Также на проектную мощность выведены семь производств.

В 2017 году в рамках госпрограммы планируется ввести в эксплуатацию новые производства по 15 проектам и обеспечить выход на проектную мощность по десяти.

Среди планируемых к созданию в текущем году производств: инновационно-промышленный комплекс в области сложной медицинской техники, систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушающего контроля и аналитического приборостроения предприятия "Адани"; производство общепромышленных и пищевых 3D-принтеров в технопарке БНТУ "Политехник"; производство изделий промышленного, специального и двойного назначения на основе перспективной технологии корпусирования интегральных микросхем на "Интеграле"; создание биотехнологического комплекса по микроклональному размножению хозяйственно полезных растений в Центральном ботаническом саду.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. В 2016 году в Беларуси создано пять новых субъектов инновационной инфраструктуры, сообщил 9 февраля в Минске на итоговой коллегии Госкомитета по...

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