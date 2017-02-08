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Эксперт: Кныровичу предъявлено техническое обвинение - чтобы оставить бизнесмена за решеткой
09.02.2017 14:16 — Новости Экономики | БДГ
Бизнесмену Александру Кныровичу предъявлено только одно обвинение: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Эксперт считает, что такой поворот дела свидетельствует в пользу бизнесмена, нежели следствия.
Следствие инкриминирует учредителю и руководителю группы компаний "Сармат-СТИ" часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса. Об этом сообщает
Предпринимателю грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Суд может конфисковать у Кнырович имущество, а также лишить его права заниматься определенной деятельностью.
Соучредитель группы компаний "Сармат-СТИ" и минского бара Bristle бизнес-ангел Александр Кнырович
Спустя сутки Александр Лукашенко и в КГБ
По версии КГБ, Александр Кнырович, его заместители И. Максимов и Е. Поповский, соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская задержаны по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн рублей.
КГБ заявлял, что возбужден ряд уголовных дел по ст. 430 ("получение взятки") УК Республики Беларусь, в частности, заместители А. Кныровича по коммерческим вопросам Е. Поповский и по финансам и экономике И. Максимов, организовывавшие передачу денег, привлечены по ст. 431 ("дача взятки") УК Республики Беларусь.
"У следствия слабая доказательная база"
Юрист Сергей Балыкин считает, что предъявленное обвинение свидетельствует скорее в пользу Кныровича, чем правоохранительных органов.
- Деяния, инкриминированные Кныровичу, трудно доказуемые, например, дача взятки. Думаю, следствие предъявило техническое обвинение с целью избрать мерой пресечения арест. Истекали процессуальные сроки задержания, а чтобы оставить Кныровича за решеткой, ему инкриминировали укорнение от уплаты налогов, которое следствие считает "железным". Не исключено, что в будущем появятся и другие обвинения.
- О чем свидетельствует предъявленное обвинение?
- Честно говоря, это может свидетельствовать в том числе о том, что у следствия очень слабая доказательная база: предъявили только одну из многих статей УК. Я не исключаю, что другие обвинения появятся позже; что от части обвинений вообще откажутся, но предъявят новые. Известны прецеденты, когда людей по первоначальным обвинениям оправдывали в суде, а осуждали по другим статьям Уголовного кодекса, - считает Сергей Балыкин.
Эксперт затруднился спрогнозировать дальнейшее развитие дела:
- До начала суда, до приговора давать некие прогнозы сложно. А статья "уклонение от уплаты налогов" настолько "резиновая", чтто при желании обвинение можно предъявить любому достаточно крупному предпринимателю. Рецепт только один: если кто-то не хочет попасть под преследование по этой статье, нужно сдерживать свои обороты, - отметил Сергей Балыкин.
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Бизнесмену Александру Кныровичу предъявлено только одно обвинение: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Эксперт считает, что такой поворот дела...
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