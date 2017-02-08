Бизнесмену Александру Кныровичу предъявлено только одно обвинение: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Эксперт считает, что такой поворот дела свидетельствует в пользу бизнесмена, нежели следствия.

Еврорадио со ссылкой на официального представителя КГБ Беларуси Дмитрия Побяржина. Следствие инкриминирует учредителю и руководителю группы компаний "Сармат-СТИ" часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса. Об этом сообщаетсо ссылкой на официального представителя КГБ Беларуси

Предпринимателю грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Суд может конфисковать у Кнырович имущество, а также лишить его права заниматься определенной деятельностью.

Александр Кнырович задержан 25 января в Соучредитель группы компаний "Сармат-СТИ" и минского бара Bristle бизнес-ангел25 января в Минске

Александр Лукашенко и в КГБ объяснили причины задержания бизнесмена. Спустя суткии в КГБбизнесмена.

По версии КГБ, Александр Кнырович, его заместители И. Максимов и Е. Поповский, соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская задержаны по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн рублей.

КГБ заявлял, что возбужден ряд уголовных дел по ст. 430 ("получение взятки") УК Республики Беларусь, в частности, заместители А. Кныровича по коммерческим вопросам Е. Поповский и по финансам и экономике И. Максимов, организовывавшие передачу денег, привлечены по ст. 431 ("дача взятки") УК Республики Беларусь.

"У следствия слабая доказательная база"

Юрист Сергей Балыкин считает, что предъявленное обвинение свидетельствует скорее в пользу Кныровича, чем правоохранительных органов.

- Деяния, инкриминированные Кныровичу, трудно доказуемые, например, дача взятки. Думаю, следствие предъявило техническое обвинение с целью избрать мерой пресечения арест. Истекали процессуальные сроки задержания, а чтобы оставить Кныровича за решеткой, ему инкриминировали укорнение от уплаты налогов, которое следствие считает "железным". Не исключено, что в будущем появятся и другие обвинения.

- О чем свидетельствует предъявленное обвинение?

- Честно говоря, это может свидетельствовать в том числе о том, что у следствия очень слабая доказательная база: предъявили только одну из многих статей УК. Я не исключаю, что другие обвинения появятся позже; что от части обвинений вообще откажутся, но предъявят новые. Известны прецеденты, когда людей по первоначальным обвинениям оправдывали в суде, а осуждали по другим статьям Уголовного кодекса, - считает Сергей Балыкин.

Эксперт затруднился спрогнозировать дальнейшее развитие дела:

- До начала суда, до приговора давать некие прогнозы сложно. А статья "уклонение от уплаты налогов" настолько "резиновая", чтто при желании обвинение можно предъявить любому достаточно крупному предпринимателю. Рецепт только один: если кто-то не хочет попасть под преследование по этой статье, нужно сдерживать свои обороты, - отметил Сергей Балыкин.