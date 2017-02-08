Для работников агропромышленного комплекса каждая пора года по-своему ответственна и важна. В зимний период, как правило, на различных семинарах аграрии подводят итоги работы, обмениваются опытом, ставят задачи на будущее.

В конце января на участках Мотыкалы и Клейники ОАО «СГЦ «Западный» животноводы Прибужья собрались на семинар-учебу, посвященный вопросам содержания скота, организации эффективного производства продукции МТФ и грамотной эксплуатации дойного оборудования.

Первым объектом для ознакомления стала МТФ «Мотыкалы», где присутствующие смогли воочию убедиться, как организована поточно-цеховая система производства молока при привязном содержании коров. Главный ветврач Михаил Качан продемонстрировал, как выполняются организационно-технические требования ветеринарно-санитарных правил при производстве продукции на ферме.

Главный зоотехник ОАО «СГЦ «Западный» Василий Литвинчук обратил внимание присутствующих на то, как организовано содержание и выращивание новорождённых телят на МТФ «Сычи», а также продемонстрировал участникам семинара компьютерную систему управления стадом на МТФ «Шумаки».

Во второй половине дня в аг. Клейники состоялось пленарное заседание, на которое были приглашены инженеры и специалисты по обслуживанию молочного оборудования. С развернутой информацией перед присутствующими выступил первый заместитель начальника райсельхозпрода Николай Павлович.

— Всего в районе 33 молочнотоварные фермы. На 19 из них проведена реконструкция, а на 22-х скот содержится беспривязно, они оборудованы современными доильными залами.

На 1 января 2017 года сельхозпредприятия района не только сохранили хорошие показатели, но и по некоторым позициям улучшили их. Например, увеличена численность крупного рогатого скота, она составила 102,1% к уровню 2015 года. Общими усилиями животноводы Прибужья произвели 100 947 тонн молока. Средний удой молока от коровы достиг 6 557 кг.

Но не гоже нам останавливаться на достигнутом. В текущем году необходимо надоить108 947 тонн молока. Этого высокого показателя мы сможем достичь только при соблюдении всех технологических процессов: от правильной выпойки теленка – до строгого выполнения санитарных норм. Не надо думать, что какой-то, пускай и маленький, просчет не скажется на общих показателях. Только строгая технология и крепкая дисциплина обеспечат необходимый результат, — резюмировал Николай Тадеушевич.

Очень насыщенным получилось сообщение директора ООО «Молочная индустрия» Александра Савельева. С применением информативных слайдов Александр Федорович продемонстрировал, как нужно проводить планово-техническое обслуживание оборудования в современных доильных залах, обозначил основные проблемы и пути их устранения.

Большой интерес у присутствующих вызвала информация ведущего зоотехника «Центра идентификации животных МСХ РБ» по Брестскому району Марии Адамович. Мария Васильевна проинформировала присутствующих о новых нормах законодательства по идентификации животных, акцентировав внимание на том, что до 1 июля все хозяйства должны полностью завершить идентификацию крупного рогатого скота, кроме тяжеловесных быков, выращиваемых на убой в этом году.

В ходе заседания был затронут ряд отдельных проблем в животноводстве. Например, изменение ГОСТов определения упитанности скота при сдаче на мясокомбинаты, использование экспресс-методов определения антибиотиков в молоке, создание биологической защиты ферм и комплексов в сельхозпредприятиях.

В конце мероприятия председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Просмыцкая вручила дипломы и денежные вознаграждения победителям акции «Наш животновод». Ими стали: МТФ «Остромечево», МТФ «Чернавчицы», МТФ «Мотыкалы». Коллективы этих ферм добились высоких показателей в производстве молока. Елена Станиславовна пообещала, что в дальнейшем ценными подарками и призами будут награждаться персонально лучшие животноводы из всех хозяйств Прибужья.

Сергей ХМЕЛЬ