|
Гендиректор ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от занимаемой должности
09.02.2017 15:40 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 9 февраля. Генеральный директор новополоцкого ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова в интервью местному телеканалу
9 февраля Кочанова посетила Новополоцк с рабочим визитом и побывала на "Нафтане".
"К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, которые касаются модернизации такого важного предприятия, как "Нафтан". Поэтому сегодня и принято такое решение", — пояснила Наталья Кочанова. По ее словам, временно исполнять обязанности генерального директора ОАО "Нафтан" будет заместитель генерального директора по производству Сергей Алтухов.
Владимир Третьяков занимал пост гендиректора ОАО "Нафтан" с апреля 2011 года. Выпускник Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина. Трудовую биографию начал в должности оператора на установке "Парекс" Мозырского НПЗ. С 1990-го по 2002 год работал в хозяйственной сфере на различных руководящих должностях, а затем — в отрасли нефтепродуктообеспечения, в том числе в должности заместителя гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции РУП ПО "Белоруснефть".
ОАО "Нафтан" представляет собой крупный нефтехимический комплекс, расположенный в Новополоцке Витебской области. Был основан в 1963 году. Сегодня предприятие выпускает различные виды топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. ОАО "Нафтан" выпускает бензин АИ-92 и АИ-95, а также наращивает производство дизельного топлива, которое соответствует стандарту Евро-5. С 2011 года на предприятии реализуется пятилетняя инвестиционная программа. За последние несколько лет качество выпускаемого на "Нафтане" топлива приведено в соответствие с европейскими спецификациями.
Ирина Турчина, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 февраля. Генеральный директор новополоцкого ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила глава Администрации...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии