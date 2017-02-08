﻿ Гендиректор ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от занимаемой должности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гендиректор ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от занимаемой должности

09.02.2017 15:40 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 9 февраля. Генеральный директор новополоцкого ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова в интервью местному телеканалу "Вектор ТВ".

9 февраля Кочанова посетила Новополоцк с рабочим визитом и побывала на "Нафтане". 

"К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, которые касаются модернизации такого важного предприятия, как "Нафтан". Поэтому сегодня и принято такое решение", — пояснила Наталья Кочанова. По ее словам, временно исполнять обязанности генерального директора ОАО "Нафтан" будет заместитель генерального директора по производству Сергей Алтухов.

Владимир Третьяков занимал пост гендиректора ОАО "Нафтан" с апреля 2011 года. Выпускник Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина. Трудовую биографию начал в должности оператора на установке "Парекс" Мозырского НПЗ. С 1990-го по 2002 год работал в хозяйственной сфере на различных руководящих должностях, а затем — в отрасли нефтепродуктообеспечения, в том числе в должности заместителя гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции РУП ПО "Белоруснефть".

ОАО "Нафтан" представляет собой крупный нефтехимический комплекс, расположенный в Новополоцке Витебской области. Был основан в 1963 году. Сегодня предприятие выпускает различные виды топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. ОАО "Нафтан" выпускает бензин АИ-92 и АИ-95, а также наращивает производство дизельного топлива, которое соответствует стандарту Евро-5. С 2011 года на предприятии реализуется пятилетняя инвестиционная программа. За последние несколько лет качество выпускаемого на "Нафтане" топлива приведено в соответствие с европейскими спецификациями.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 февраля. Генеральный директор новополоцкого ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила глава Администрации...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
ГКНТ: В 2016 году в Беларуси создано пять новых субъектов инновационной инфраструктуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика