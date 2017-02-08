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Инфляция за январь 2017 года составила 0,9%

09.02.2017 16:17 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. Индекс цен на товары и услуги в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016-го вырос на 0,9%, сообщил Национальный статистический комитет.

В январе текущего года по сравнению с декабрем прошлого цены на продовольственные товары выросли в среднем на 1,2%, непродовольственные товары — на 0,8%, услуги — на 0,3%. 

Официальный прогноз властей предполагает инфляцию в Беларуси в 2017 году в пределах 9%. За 2015 год этот показатель составил 11,8% при официальном прогнозе 12%. За последние 10 лет минимальный уровень инфляции наблюдался в 2006 году — 7%, максимальный — в 2012-м — 59,2%.

По мнению аналитиков ЕАБР, повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания будут основными источниками инфляционного давления в Беларуси в начале 2017 года. "Однако, как показал 2016 год, проведение сбалансированной денежно-кредитной политики в отсутствие внешних шоков способно нейтрализовать подобные инфляционные всплески и удержать инфляционную динамику в рамках целевого ориентира Национального банка Беларуси", — считают аналитики. 

Они прогнозируют к декабрю 2017 года инфляцию на уровне 9,3% по отношению к декабрю предыдущего года с последующим снижением до 7% в 2018 году и до 6% в 2019 году.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. Индекс цен на товары и услуги в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016-го вырос на 0,9%, сообщил Национальный статистический комитет. В январе...

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