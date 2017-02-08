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Порядок в закромах – выгода для хозяйства
09.02.2017 — Новости Экономики | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)
Вырастить и собрать хороший урожай это ещё, как говорится, полдела. Не менее важно правильно и с минимальными потерями его сохранить. Одно из хозяйств нашего района, которое занимается выращиванием овощей, – ОАО «Фирма «Вейно». Под их посевы на сельхозпредприятии выделены значительные площади, а для хранения созданы оптимальные условия.
У конвейера, вместе с другими, сортирует и готовит картофель к реализации рабочая склада Ирина Пискун. Ловкие движения рук выдают то, что эта работа для нее привычная. Чуть дальше завязывает наполненные клубнями сетки грузчик Александр Волков. На вопрос «Нравится ли ему коллектив?» уверенно отвечает: «Да, – и добавляет: – Разве работать в женском окружении может быть плохо?»
Теплая атмосфера среди тружеников – заслуга Светланы Ивановой, которая старается строить работу на взаимоуважении. Более 20 лет она в хозяйстве: пришла сюда после техникума, работала в теплице, потом старшей кладовщицей, последние 5 лет выполняет обязанности заведующей.
Ольга СНЫТКО.
Фото Юлии МАРКОВИЧ.
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Вырастить и собрать хороший урожай это ещё, как говорится, полдела. Не менее важно правильно и с минимальными потерями его сохранить. Одно из хозяйств нашего...
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