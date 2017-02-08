Вырастить и собрать хороший урожай это ещё, как говорится, полдела. Не менее важно правильно и с минимальными потерями его сохранить. Одно из хозяйств нашего района, которое занимается выращиванием овощей, – ОАО «Фирма «Вейно». Под их посевы на сельхозпредприятии выделены значительные площади, а для хранения созданы оптимальные условия.

«Наши работники делают всё возможное, чтобы обеспечить город и район только качественной продукцией», – уверяет заведующая овощехранилищем Светлана Иванова. Штат хранилища небольшой, поэтому в сезон, когда требуются дополнительные работники, приходится обращаться в Центр занятости г. Могилева. По словам заведующей, коллектив подбирается, как правило, каждый год один и тот же, поэтому все трудятся слаженно.

У конвейера, вместе с другими, сортирует и готовит картофель к реализации рабочая склада Ирина Пискун. Ловкие движения рук выдают то, что эта работа для нее привычная. Чуть дальше завязывает наполненные клубнями сетки грузчик Александр Волков. На вопрос «Нравится ли ему коллектив?» уверенно отвечает: «Да, – и добавляет: – Разве работать в женском окружении может быть плохо?»

Теплая атмосфера среди тружеников – заслуга Светланы Ивановой, которая старается строить работу на взаимоуважении. Более 20 лет она в хозяйстве: пришла сюда после техникума, работала в теплице, потом старшей кладовщицей, последние 5 лет выполняет обязанности заведующей.

По словам опытного специалиста, чтобы сохранить овощи правильно, нужно знать много нюансов. Очень важно соблюдать технологии и поддерживать необходимый микроклимат. Для каждой культуры создаются свои условия. Морковь, например, не любит сухость. Капусту и картофель не следует хранить вместе, чтобы они не впитывали запахи друг друга. Семенная и товарная продукция также должны быть разделены.

Светлана Иванова считает, что сохранность урожая до запланированного срока во многом зависит от грамотно произведенной закладки. Поэтому за выполнением работ на этой стадии следит особо внимательно. Такой ответственный подход коллектива овощехранилища позволяет хозяйству не только максимально сохранить продукцию, но и выгодно её реализовать.

Ольга СНЫТКО.

Фото Юлии МАРКОВИЧ.