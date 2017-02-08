МИНСК, 9 фев – Sputnik. Беларусь гарантирует приглашенным в страну представителям Россельхознадзора безопасное пребывание, заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, сообщило РИА Новости .



© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники Россельхознадзора боятся приезжать в Беларусь в феврале

В четверг Россельхознадзор проинформировал, что руководство ведомства решило отложить февральский визит специалистов в Беларусь, из-за опасений в связи с возможными провокациями с белорусской стороны.

"Хочу отметить, что белорусское государство – это правовое, европейское, цивилизованное государство, в котором безопасно находиться любому человеку, включая представителей Россельхознадзора", – заявил Богданов.

Он также отметил, что российским инспекторам, которых Минсельхозпрод пригласил в республику, гарантировано безопасное пребывание на территории страны.

Богданов также сообщил, что белорусская сторона ждет инспекторов Россельхознадзора, Минсельхозпрод готов показать им все, что заинтересует российских специалистов.

"Надеемся, что позиция Россельхознадзора будет пересмотрена", – добавил представитель ведомства, уточнив, что Беларусь готова дальше работать с РФ в конструктивном диалоге по вопросам продовольствия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого разговора" 3 февраля, обращаясь к главе МВД Игорю Шуневичу, сказал, что " надо возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству, как это было с Баумгертнером (бывшим топ-менеджером российского "Уралкалия" — Sputnik)". Глава российского ведомства отреагировал на данное заявление белорусского лидера, заявив, что ничего не может противопоставить главе государства .