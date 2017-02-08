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Минсельхозпрод гарантировал инспекторам Россельхознадзора безопасность
09.02.2017 17:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Беларусь гарантирует приглашенным в страну представителям Россельхознадзора безопасное пребывание, заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, сообщило
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг Россельхознадзор проинформировал, что руководство ведомства решило отложить февральский визит специалистов в Беларусь, из-за опасений в связи с возможными провокациями с белорусской стороны.
"Хочу отметить, что белорусское государство – это правовое, европейское, цивилизованное государство, в котором безопасно находиться любому человеку, включая представителей Россельхознадзора", – заявил Богданов.
Он также отметил, что российским инспекторам, которых Минсельхозпрод пригласил в республику, гарантировано безопасное пребывание на территории страны.
Богданов также сообщил, что белорусская сторона ждет инспекторов Россельхознадзора, Минсельхозпрод готов показать им все, что заинтересует российских специалистов.
"Надеемся, что позиция Россельхознадзора будет пересмотрена", – добавил представитель ведомства, уточнив, что Беларусь готова дальше работать с РФ в конструктивном диалоге по вопросам продовольствия.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого разговора" 3 февраля, обращаясь к главе МВД Игорю Шуневичу, сказал, что "
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Белорусская сторона ждет инспекторов Россельхознадзора, Минсельхозпрод готов показать им все, что заинтересует российских специалистов.
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