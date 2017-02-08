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Минсельхозпрод - Россельхознадзору: Беларусь - безопасное государство
09.02.2017 20:55 — Новости Экономики | Tut.by
Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов заявил, что опасения Россельхознадзора, отложившего приезд своих инспекторов в нашу страну из-за «опасений провокаций», напрасны, сообщает
«Беларусь — безопасное, цивилизованное государство. Эти опасения напрасны, мы ждем российских коллег. Готовы показать все, что их интересует и о чем договаривались», — сказал Богданов
О том, что Россельхознадзор принял решение
Мелано также сообщила, что новые сроки визита будут определены после «стабилизации ситуации». Представители ведомства собирались обсудить увеличение поставок
3 февраля Россельхознадзор
В тот же день Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом
В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд
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О том, что Россельхознадзор принял решение отложить приезд своих сотрудников в Беларусь, сегодня сообщила пресс-секретарь российского ведомства Юлия Мелано. Она...
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