Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов заявил, что опасения Россельхознадзора, отложившего приезд своих инспекторов в нашу страну из-за «опасений провокаций», напрасны, сообщает РБК .

«Беларусь — безопасное, цивилизованное государство. Эти опасения напрасны, мы ждем российских коллег. Готовы показать все, что их интересует и о чем договаривались», — сказал Богданов ТАСС .

О том, что Россельхознадзор принял решение отложить приезд своих сотрудников в Беларусь, сегодня сообщила пресс-секретарь российского ведомства Юлия Мелано. Она пояснила это решение тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».

Мелано также сообщила, что новые сроки визита будут определены после «стабилизации ситуации». Представители ведомства собирались обсудить увеличение поставок растительной продукции из Беларуси в Россию.

3 февраля Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию.

В тот же день Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил , что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. Он также признался, что такие заявления президента Беларуси рассматривает как «не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу». И заверил, что Россия не политизирует вопрос сотрудничества с Беларусью по поставкам сельхозпродукции.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий.