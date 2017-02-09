Минск, 9 февраля. Минский автозавод выпустил сверхпроходимый автобус для сельских школ "MАЗ 257.S30". Как сообщили на предприятии, этот автобус — первое школьное транспортное средство в СНГ, изначально разработанное для сельской местности.



В отличие от стандартных автобусов, созданных на основе существующих моделей, "MАЗ 257.S30" спроектирован "с чистого листа". Он способен свободно передвигаться в сложных дорожных условиях и преодолевать различные препятствия — пески, лужи, сугробы, рассказали на заводе. В автобусе использовано рамное шасси от среднетоннажного грузовика, а высокий клиренс и рессорная подвеска позволяют свободно ездить по грунтовым дорогам. Кроме того, автобус оборудован современным двигателем экологического класса Евро-5. При этом встроена система ограничения скорости, которая не позволит разогнать транспортное средство свыше 60 км/ч.



Спецавтобус имеет удлиненный салон, вмещающий 28 пассажиров. Его внутреннее пространство разделено на места для учителей и школьников, причем сиденья для детей оснащены четырехточечными ремнями безопасности. Над креслами есть багажные полки для школьных рюкзаков, а для первоклассников предусмотрена выдвижная дополнительная ступенька. Автобус оснащен внешней громкой связью и мультимедийными системами, чтобы можно было развлечь детей в дороге.



На МАЗе сообщили, что новая модель успешно прошла испытания, во время которых проверили надежность конструкций. Тесты показали, что модель соответствует всем требованиям безопасности, принятым в странах СНГ и Европы.



"Новая модель взяла лучшее от грузовика и автобуса: с одной стороны, повышенная проходимость, с другой — комфортные условия и максимальная безопасность для детей. Автобус предназначен для того, чтобы привезти школьников в школу из любой деревни или хутора, вне зависимости от качества дорожного покрытия. Это делает транспорт незаменимым практически в любом регионе", — отметили разработчики.



Первые автобусы появятся на сельских дорогах этой осенью. Их также планируется поставлять на рынки стран ЕАЭС. "Спецавтобусом интересуются многие потенциальные заказчики. По сути, мы создали автобус, который не имеет аналогов в своем классе. Мы ожидаем, что новая модель будет успешна на зарубежных рынках", — заявили в ОАО "МАЗ".



Спецавтобус создан по программе "Школьный автобус", которая реализуется ОАО "МАЗ" и Банком развития Республики Беларусь по поручению главы государства. На заводе разработаны две модели — "МАЗ 241" и "МАЗ 257". Для сельской местности будет выпущено более 300 школьных автобусов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАЗ выпустил первый сверхпроходимый школьный автобус Минск, 9 февраля. Минский автозавод выпустил сверхпроходимый автобус для сельских школ "MАЗ 257.S30". Как сообщили на предприятии, этот автобус — первое...

Марина Носова, БелаПАН.