Минск, 9 февраля. Беларусь и Сирия подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних экономических связей, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Состояние и перспективы белорусско-сирийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах обсуждались на встрече посла Беларуси в Сирийской Арабской Республике Александра Пономарева с министром промышленности этой страны Ахмадом аль-Хаму и министром экономики и внешней торговли Адибом Меяли 8 февраля в Дамаске.



С министром промышленности Сирии, сопредседателем совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, белорусский дипломат обсудил подходы по обеспечению реализации договоренностей, достигнутых по итогам заседания комиссии, сообщает пресс-служба.

С марта 2011 года в Сирии идет вооруженный конфликт между сторонниками президента Башара Асада, оппозиции, а также различных исламистских террористических группировок.



Беларусь несколько раз оказывала Сирии гуманитарную помощь. В апреле 2015 года в Дамаск было доставлено самолетом 40 тонн продовольствия. В сентябре 2016 года самолет МЧС Беларуси доставил 45 тонн гуманитарного груза: медикаменты, дезинфицирующие средства, продовольствие, детскую одежду и обувь белорусского производства, детское питание и одеяла.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Сирия подтвердили заинтересованность в расширении двусторонних экономических связей Минск, 9 февраля. Беларусь и Сирия подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних экономических связей, сообщает пресс-служба...

Андрей Середа, БелаПАН.