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Беларусь и Сирия подтвердили заинтересованность в расширении двусторонних экономических связей

09.02.2017 18:28 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. Беларусь и Сирия подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних экономических связей, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Состояние и перспективы белорусско-сирийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах обсуждались на встрече посла Беларуси в Сирийской Арабской Республике Александра Пономарева с министром промышленности этой страны Ахмадом аль-Хаму и министром экономики и внешней торговли Адибом Меяли 8 февраля в Дамаске. 

С министром промышленности Сирии, сопредседателем совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, белорусский дипломат обсудил  подходы по обеспечению реализации договоренностей, достигнутых по итогам заседания комиссии, сообщает пресс-служба.

С марта 2011 года в Сирии идет вооруженный конфликт между сторонниками президента Башара Асада, оппозиции, а также различных исламистских террористических группировок.

Беларусь несколько раз оказывала Сирии гуманитарную помощь. В апреле 2015 года в Дамаск было доставлено самолетом 40 тонн продовольствия. В сентябре 2016 года самолет МЧС Беларуси доставил 45 тонн гуманитарного груза: медикаменты, дезинфицирующие средства, продовольствие, детскую одежду и обувь белорусского производства, детское питание и одеяла.


Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. Беларусь и Сирия подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних экономических связей, сообщает пресс-служба...

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