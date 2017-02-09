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Президент Литвы: учения "Запад-2017" - демонстрация подготовки России и Беларуси к войне с Западом

10.02.2017 07:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Даля Грибаускайте утверждает, что планирующиеся в этом году российско-белорусские военные учения «Запад-2017» демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом, сообщает издание DELFI.


Фото: Reuters

«Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений „Запад — 2017“, во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом», — сказала Грибаускайте представителям СМИ в Риге.

По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например, о скорости принятия решений в НАТО.

Председатель Комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас в четверг сказал, что военные учения «Запад — 2017», по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы.

Учения «Запад-2017» пройдет сразу на нескольких полигонах Беларуси и России в сентябре 2017 года.

 
 
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Учения "Запад-2017" пройдет сразу на нескольких полигонах Беларуси и России в сентябре 2017 года.

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