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Самый крупный объект "Барановичидрева" продан на аукционе

10.02.2017 07:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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2017-й начался для председателя ликвидационной комиссии «Барановичидрева» Александра Мищука с хорошего события. На первом в этом году аукционе продан самый крупный объект предприятия — пять зданий, в числе которых и административно-бытовой корпус бывшего гиганта деревообработки республики.


Фото: Бориса Новограна

За победу боролось сразу несколько участников торгов.

Накануне к комплексу зданий внимательно присматривалась польская деревообрабатывающая компания и имела намерения его приобрести. Однако в дело вмешались производители из Беларуси. Предложив более высокую цену на аукционе, владельцем пяти зданий «Барановичидрева» стало ООО «Баньян» из Коссово Ивацевичского района.

Лот ушел за 674 тысячи 415 рублей. Наши соседи из Коссова занимаются производством мебели.

— Несмотря на то что стоимость объекта была ниже первоначальной его цены на 50%, считаю, это очень хорошая сделка, — удовлетворен Александр Мищук.

Из 15,5 гектара земли, которыми владел «Барановичидрев», сегодня в ведении предприятия-банкрота осталось только 2,9 гектара.

На купленных площадях появилось три новых собственника, вот-вот оформит документы четвертый.

— Ожидаю, что и оставшиеся четыре объекта будут в скором времени проданы, — надеется председатель ликвидационной комиссии.

За средства, вырученные от продажи самого крупного и, по словам Александра Мищука, самого привлекательного объекта, «Барановичидрев» рассчитается с кредиторами и бюджетом.

Кто придет на смену «Барановичидреву»?

 
 
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Владельцем пяти зданий "Барановичидрева" стало ООО "Баньян" из Коссово Ивацевичского района.

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