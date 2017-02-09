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Инфляция в январе составила 0,9%
10.02.2017 09:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Потребительские цены на товары и услуги в январе 2017 года по сравнению с декабрем выросли на 0,9%, сообщает Национальный статистический комитет.
Продовольственные товары в январе подорожали на 1,2%, непродовольственные товары — на 0,8%, цены и тарифы на платные услуги выросли за январь на 0,3%.
Согласно макропрогнозу, инфляция в 2017 года не должна превысить 9%.
За 2016 год инфляция в Беларуси составила 10,6% при прогнозе в 12%.
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Продовольственные товары в январе подорожали на 1,2%, непродовольственные товары – на 0,8%, тарифы на платные услуги выросли на 0,3%.
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