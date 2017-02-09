МИНСК, 9 фев — Sputnik. Потребительские цены на товары и услуги в январе 2017 года по сравнению с декабрем выросли на 0,9%, сообщает Национальный статистический комитет.

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,2%, непродовольственные товары — на 0,8%, цены и тарифы на платные услуги выросли за январь на 0,3%.

Согласно макропрогнозу, инфляция в 2017 года не должна превысить 9%.

За 2016 год инфляция в Беларуси составила 10,6% при прогнозе в 12%.