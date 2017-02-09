В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минсельхозпрод: Специалистам Россельхознадзора абсолютно нечего опасаться при визите в Беларусь "Вы тоже живете в Беларуси, какие могут быть опасения? Это спокойное европейское правовое государство. Я считаю, что никак опасений для визита экспертов в...

"Вы тоже живете в Беларуси, какие могут быть опасения? Это спокойное европейское правовое государство. Я считаю, что никак опасений для визита экспертов в Республику Беларусь нет", — подчеркнул он в комментарии БелаПАН. По словам Богданова, Минсельхозпрод оставляет в силе свое предложение о визите, озвученное в ходе видеоконференции между двумя ведомствами 7 февраля. "Мы готовы в практической плоскости организовать их визит с посещением тех объектов, о которых договаривались. Мы считаем, что специалистам Россельхознадзора абсолютно нечего опасаться", — еще раз отметил начальник управления. 3 февраля Александр Лукашенко поручил белорусскому МВД рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. В ответ на это Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях, а с 6 февраля Россия ограничила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. 7 февраля МВД Беларуси сообщило о начале доследственных проверок в отношении ряда должностных лиц Россельхознадзора. "Министерство внутренних дел располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей", — говорилось в сообщении МВД. 9 февраля пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что специалисты этого ведомства отложили визит в Беларусь, опасаясь "провокационных действий с белорусской стороны". "Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение о переносе сроков визита специалистов службы в Республику Беларусь, который был запланирован на февраль 2017 года. Подобное решение Россельхознадзор был вынужден принять в связи с существующими опасениями ряда инспекторов в возможных провокационных действиях с белорусской стороны. Визит отложен до стабилизации ситуации", — говорилось в сообщении Россельхознадзора. Отмечалось также, что договоренность о посещении российскими специалистами мест хранения и производства растительной продукции в Беларуси была достигнута в ходе переговоров заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене с директором Главной государственной инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь Александром Пискуном 7 февраля. "Запланированный визит должен был прояснить ситуацию с резким увеличением объемов поставок подкарантинной продукции из Белоруссии в Россию, а именно моркови в 2,6 раза, яблок в 1,5 раза, капусты пекинской в 3,3 раза, грибов в 1,4 раза, лука репчатого в 32 раза, картофеля продовольственного в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом", — сообщал Россельхознадзор.