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Нацбанк ужесточает подходы к валютному кредитованию

10.02.2017 10:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Национальный банк принял решение об изменении подходов к классификации и формированию специальных резервов (на покрытие возможных убытков) по кредитам в иностранной валюте. По информации БелаПАН, данное решение приведет к пересмотру условий выдачи таких кредитов.


Фото: Reuters

«По валютным кредитам коммерческие банки должны будут жестче оценивать корпоративных клиентов, — сообщил БелаПАН эксперт в финансовых кругах. — Только в случае, если валютной выручки клиента достаточно для погашения всех валютных обязательств и кредитной задолженности, можно считать, что кредиты таким заемщикам являются валютоокупаемыми».

В остальных случаях, когда достаточной валютной выручки у предприятия нет, по таким валютным займам коммерческим банкам нужно будет формировать отчисления в резервы в размере 10% от суммы кредита.

По имеющейся информации, Нацбанк разрешил коммерческим банкам растянуть период формирования резервов на несколько лет, чтобы облегчить бремя, связанное с выполнением данного условия.

«Сейчас банкам необходимо провести ревизию кредитного портфеля, обозначить клиентов безусловно валютоокупаемых и невалютоокупаемых, после чего приступить к постепенному формированию резервов», — рассказал собеседник.

Белорусские экономисты считают, что ужесточение требований к заемщикам связано, с одной стороны, с желанием регулятора снизить валютные риски на банковскую систему. Кроме этого, такого рода меры способствуют дедолларизации кредитных портфелей банков и позволяют Нацбанку повышать свое влияние на денежный рынок.

«Для того чтобы Нацбанк мог лучше влиять на инфляцию, должен работать процентный канал. В нынешней ситуации процентная политика Нацбанка недостаточно действенна, поскольку кредитные портфели банков преимущественно сформированы из льготных кредитов с фиксированной процентной ставкой, и из валютных кредитов», — отметил в комментарии БелаПАН экономист Антон Болточко.

По экспертным оценкам, в общем портфеле банков рублевые кредиты, предоставленные на рыночных условиях, занимают сегодня около 15%, и лишь на условия выдачи таких ресурсов может воздействовать сегодня Нацбанк за счет процентного канала. «Поэтому дедолларизация портфелей банков — важное направление деятельности Нацбанка, которое позволяет повысить влияние процентной политики регулятора на денежный рынок», — говорит Антон Болточко.

Следует отметить, что получить кредиты в иностранной валюте сегодня в белорусских банках могут только предприятия. С 2009 года в Беларуси действует запрет на выдачу валютных кредитов населению. Белорусские экономисты считают, что в ближайшее время данное ограничение отменяться не будет. «Признаков того, что запрет на выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте в ближайшее время будет отменен, сейчас не видно. Напротив, мы видим четкий сигнал Нацбанка на дедолларизацию всего, чего только можно», — отметила в комментарии БелаПАН академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова.

Кроме того, считает эксперт, девальвационные риски все еще сохраняются, а запрет на выдачу валютных кредитов физлицам позволяет уберечь население от гипотетических шоков на валютном рынке. «Поэтому ожидать, что ситуация поменяется и валютные кредиты станут доступны населению, сегодня нет никаких оснований», — подытожила Екатерина Борнукова.

 
 
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Национальный банк принял решение об изменении подходов к классификации и формированию специальных резервов (на покрытие возможных убытков) по кредитам в...

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