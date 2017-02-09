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Выручка от экспорта нефтепродуктов за 2016 год упала на 40%

10.02.2017 11:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Беларусь за 2016 год поставила на экспорт нефтепродуктов в объеме 13 миллионов тонн, что на 23% меньше по сравнению с 2015 годом, свидетельствуют предварительные данные госстатистики об итогах внешней торговли.

По итогам года валютная выручка республики от экспорта нефтепродуктов составила около четырех миллиардов долларов и сократилась по сравнению с 2015 годом примерно на 40%.

Выручка от экспорта нефтепродуктов за 2016 год упала на 40%
© Sputnik / Виктор Толочко
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Из данных госстатистики следует, что в 2016 году изменилась и география экспортных поставок белорусского топлива.

В частности, примерно на треть — до 4,3 миллиона тонн — выросли поставки в Украину, приблизительно в такой же пропорции вырос экспорт в Нидерланды.

Поставки в Польшу увеличились в три раза по сравнению с 2015 годом.

В РФ по итогам 2016 года Беларусь поставила менее 300 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 70% меньше по сравнению с 2015 годом.

Как ранее сообщалось, РФ в 2016 году изначально планировала поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти, однако затем, из-за газового долга Минска. Поставки были сокращены в целом до немногим более 18 миллионов тонн за год.

Одной из причин сокращения поставок российская сторона также называла невыполнение Беларусью своих обязательств по объемам поставок белорусского топлива в РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувший год, из-за сокращения поставок российской нефти, Беларусь смогла поставить на экспорт всего 13 миллионов тонн топлива на четыре миллиарда долларов.

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