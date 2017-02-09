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Выручка от экспорта нефтепродуктов за 2016 год упала на 40%
10.02.2017 11:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Беларусь за 2016 год поставила на экспорт нефтепродуктов в объеме 13 миллионов тонн, что на 23% меньше по сравнению с 2015 годом, свидетельствуют предварительные данные госстатистики об итогах внешней торговли.
По итогам года валютная выручка республики от экспорта нефтепродуктов составила около четырех миллиардов долларов и сократилась по сравнению с 2015 годом примерно на 40%.
© Sputnik / Виктор Толочко
Из данных госстатистики следует, что в 2016 году изменилась и география экспортных поставок белорусского топлива.
В частности, примерно на треть — до 4,3 миллиона тонн — выросли поставки в Украину, приблизительно в такой же пропорции вырос экспорт в Нидерланды.
Поставки в Польшу увеличились в три раза по сравнению с 2015 годом.
В РФ по итогам 2016 года Беларусь поставила менее 300 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 70% меньше по сравнению с 2015 годом.
Как ранее сообщалось, РФ в 2016 году изначально планировала поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти, однако затем, из-за газового долга Минска. Поставки были сокращены в целом до немногим более 18 миллионов тонн за год.
Одной из причин сокращения поставок российская сторона также называла невыполнение Беларусью своих обязательств по объемам поставок белорусского топлива в РФ.
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За минувший год, из-за сокращения поставок российской нефти, Беларусь смогла поставить на экспорт всего 13 миллионов тонн топлива на четыре миллиарда долларов.
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