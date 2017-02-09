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У ліку лепшых жывёлаводаў
10.02.2017 — Новости Экономики | Чырвоная зорка (Узда)
Сярод сельскагаспадарчых арганізацый пераможцам прызнаны філіял СГК ЗАТ “Вітэкс” (дырэктар – Уладзімір Мікалаевіч ЗУЕЎ).
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Падведзены вынікі раённага спаборніцтва за дасягненне высокіх паказчыкаў у вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі ў 2016 годзе. Сярод сельскагаспадарчых...
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