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У ліку лепшых жывёлаводаў

10.02.2017 — Новости Экономики | Чырвоная зорка (Узда)  
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У ліку лепшых жывёлаводаў

Падведзены вынікі раённага спаборніцтва за дасягненне высокіх паказчыкаў у вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі ў 2016 годзе.

Сярод сельскагаспадарчых арганізацый пераможцам прызнаны філіял СГК ЗАТ “Вітэкс” (дырэктар – Уладзімір Мікалаевіч ЗУЕЎ).
Сярод малочнатаварных ферм з колькасцю кароў да 200 галоў – МТФ “Румок” ААТ “Асілак” (загадчыца – Наталля Сяргееўна ЮРЧЫК), МТФ “Нёман” ААТ “Наднёман” (Надзея Міхайлаўна БАЛАБКІНА), МТФ “Вялікая Вуса” ААТ “Ліцвяны-Агра” (Тамара Іванаўна АСТРАВУХ).
Сярод ферм (комплексаў) з колькасцю кароў звыш 200 галоў – МТК “Каранеўскія” філіяла СГК ЗАТ “Вітэкс” (кіраўнік – Ірына Аляксандраўна ЛАМАКА); МТК “Слабада” ААТ “Асілак” (галоўны заатэхнік Надзея Паўлаўна БУШЫЛА), МТФ “Таўкачэвічы” УП “Агракомплекс “Белая Русь” (загадчыца – Наталля Сцяпанаўна СТРЫНГЕЛЬ).
Сярод галоўных заатэхнікаў адзначана праца Надзеі Паўлаўны БУШЫЛА (ААТ “Асілак”); сярод галоўных ветэрынарных урачоў – Алены Віктараўны КАНСТАНЦЮК (УП “Агракомплекс “Белая Русь”); сярод заатэхнікаў-селекцыянераў – Кацярыны Валер’еўны ШАРОЙКІНАЙ (ААТ “Уздзенскі райаграсэрвіс”); сярод аператараў па штучным асемяненні жывёлы – Ірыны Мікалаеўны ІВАНЕЦ (ААТ “Ліцвяны-Агра”), Вольгі Генадзьеўны БІЁНЧЫК (ААТ “Наднёман”), Таццяны Віктараўны ЛУПАОК (ЗАТ “Агра-Кухцічы”).
Сярод аператараў машыннага даення пераможцамі названы Таццяна Віктараўна АНЕЙЧЫК (філіял СГК ЗАТ “Вітэкс”), Дзмітрый Анатольевіч ЖЫЛІН (ААТ “Наднёман”), Алена Генрыхаўна ЖАРЫНАВА (ААТ “Асілак”).
Сярод аператараў жывёлагадоўчых комплексаў і механізаваных ферм па вырошчванні буйной рагатай жывёлы да шасцімесячнага ўзросту вызначыліся Віктар Станіслававіч АЛІСЕВІЧ (эксперыментальная база імя Катоўскага), Валянціна Яфрэмаўна РУХЛЯДЗЬЕВА (ААТ “Наднёман”), Ірына Міхайлаўна АЗАРКЕВІЧ (ААТ “Ліцвяны-Агра”).
Сярод аператараў жывёлагадоўчых комплексаў і механізаваных ферм па вырошчванні і адкорме буйной рагатай жывёлы старэй за шасцімесячны ўзрост адзначаны Раіса Васільеўна КАРАЧУН (ААТ “Уздзенскі райаграсэрвіс”) і Уладзімір Міхайлавіч МІХАЛЕЦКІ (ААТ “Наднёман”).
Сярод аператараў свінагадоўчага комплексу вызначыліся Таццяна Аляксандраўна ЛАВЫШЫК (па доглядзе свінаматак з парасятамі), Таццяна Аляксандраўна ЧЫКУН (па вырошчванні парасят-адыманцаў), Жанна Іванаўна ПІЛІПЧЫК (па доглядзе свіней на адкорме), Мікалай Аляксандравіч ТАЎПЕКА (па вырошчванні рамонтнага маладняку свіней).

 
 
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Падведзены вынікі раённага спаборніцтва за дасягненне высокіх паказчыкаў у вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі ў 2016 годзе. Сярод сельскагаспадарчых...

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