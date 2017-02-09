Президент Беларуси Александр Лукашенко требует обеспечить сбалансированное развитие экономики страны. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам развития экономики, передает БЕЛТА .

«В современном мире вопросы развития экономики, поиска новых точек ее роста актуальны для любого государства. Мы не являемся в этом плане исключением», — сказал президент.

В числе приглашенных на совещание — небольшая группа экспертов, которые непосредственно участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси. «То есть с одной стороны — люди, которые сегодня занимаются экономикой. С другой — которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих пор работающие в той или иной экономической структуре, и для которых развитие нашей страны небезразлично», — пояснил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что в последнее время получает очень много писем из разных источников, в которых специалисты высказывают свою позицию и точку зрения. «Порой критическую в отношении некоторых направлений развития нашей экономики. Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора президента с различными слоями населения», — отметил глава государства.

По его словам, необходимо в ходе дискуссии определиться по дальнейшим действиям, возможно нестандартным, которые могут придать дополнительный импульс белорусской экономике.

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