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Лукашенко не исключает нестандартных мер для белорусской экономики

10.02.2017 11:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал  обеспечить сбалансированное развитие экономики страны, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко не исключает нестандартных мер для белорусской экономики
© Sputnik Валерий Мельников
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В пятницу президент провел совещание по актуальным вопросам развития экономики. В числе приглашенных на совещание — небольшая группа экспертов, которые непосредственно участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси.

Президент рассказал, что в последнее время получает очень много писем из разных источников, в которых специалисты высказывают свою позицию и точку зрения. "Порой критическую в отношении некоторых направлений развития нашей экономики. Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора президента с различными слоями населения", — отметил Лукашенко.

По его словам, необходимо в ходе дискуссии определиться по дальнейшим действиям, возможно нестандартным, которые могут придать дополнительный импульс белорусской экономике.

Говоря о круге приглашенных экспертов, Лукашенко отметил, что это люди, которые сегодня занимаются экономикой. "С другой — которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих пор работающие в той или иной экономической структуре, и для которых развитие нашей страны небезразлично", — отметил президент

Он подчеркнул, что в современном мире вопросы развития экономики, поиска новых точек ее роста актуальны для любого государства. "Мы не являемся в этом плане исключением", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время президенту поступает критика на некоторые направления развития экономики страны, возможно, в ней есть и здравое зерно. По этим вопросам надо...

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