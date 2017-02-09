МИНСК, 10 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить сбалансированное развитие экономики страны, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik Валерий Мельников Лукашенко: временные управляющие не спасли ни одного убыточного завода

В пятницу президент провел совещание по актуальным вопросам развития экономики. В числе приглашенных на совещание — небольшая группа экспертов, которые непосредственно участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси.

Президент рассказал, что в последнее время получает очень много писем из разных источников, в которых специалисты высказывают свою позицию и точку зрения. "Порой критическую в отношении некоторых направлений развития нашей экономики. Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора президента с различными слоями населения", — отметил Лукашенко.

По его словам, необходимо в ходе дискуссии определиться по дальнейшим действиям, возможно нестандартным, которые могут придать дополнительный импульс белорусской экономике.

Говоря о круге приглашенных экспертов, Лукашенко отметил, что это люди, которые сегодня занимаются экономикой. "С другой — которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих пор работающие в той или иной экономической структуре, и для которых развитие нашей страны небезразлично", — отметил президент

Он подчеркнул, что в современном мире вопросы развития экономики, поиска новых точек ее роста актуальны для любого государства. "Мы не являемся в этом плане исключением", — сказал президент.