В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам развития экономики "То есть, с одной стороны — это люди, которые сегодня занимаются экономикой. С другой — которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих...

"То есть, с одной стороны — это люди, которые сегодня занимаются экономикой. С другой — которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих пор работающие в той или иной экономической структуре, и для которых развитие нашей страны небезразлично", — отметил Лукашенко. Кто конкретно в числе приглашенных — не сообщается. По словам главы государства, в последнее время он получает очень много писем из разных источников, в которых специалисты высказывают свою позицию и точку зрения. "Порой критическую в отношении некоторых направлений развития нашей экономики, — отметил Лукашенко. — Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора президента с различными слоями населения". Глава государства отметил, что в вопросе формирования направлений развития экономики и управления экономикой в Беларуси уже испробовали различные методы и подходы. "И на деле попробовав, знаем, к каким последствиям могут привести те или иные действия. Но есть хорошая от жизни поговорка, что истина где-то посередине. Есть консервативный путь развития экономики. С другой стороны — либеральный. В разные периоды мы действительно пользовались разными методами и инструментами развития экономики. Но, исходя из того, что истина посередине, думаю, мы сегодня сможем договориться и найти некие компромиссы", — цитирует Лукашенко пресс-служба. "Нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора, — считает президент. — Однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным — без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали". Лукашенко подчеркнул: "Если кто-то рассчитывает на масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно и исходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем. Необходимо решать все вопросы собственными силами за счет грамотного экономического регулирования и улучшения делового климата". При этом, добавил он, главным постулатом белорусской экономики является "социальная справедливость, повышение уровня жизни людей, защита интересов страны и каждого гражданина". По словам Лукашенко, нынешнее совещание в узком кругу не подменяет предстоящего разговора на расширенном заседании правительства, которое должно состояться в ближайшее время. "Там мы посмотрим, как выполняется план, который правительство предложило стране и который утвержден президентом. Посмотрим, как этот план выполнен за первый год пятилетки и какие заделы созданы на будущее. Сегодня мы должны обсудить нестандартные меры и действия, которые можем предпринять, чтобы улучшить ситуацию и ускорить развитие нашей экономики", — сказал глава государства.