Александр Лукашенко провел 10 февраля совещании по актуальным вопросам развития экономики.

На совещании у президента присутствовали эксперты, которые занимаются социально-экономической политикой Беларуси: как рассказал президент, это люди, которые ранее занимались экономикой или занимаются ею сейчас. Он также рассказал, что получает много писем «из разных источников», в которых специалисты анализируют нынешнюю экономическую ситуацию, зачастую критикуя некоторые направления развития экономики страны.

«Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора президента с различными слоями населения», - отметил Лукашенко, добавив, что необходимо договориться р дальнейших действиях, даже нестандартных, которые дадут экономике стимул для роста.

При этом президент вновь высказался в пользу того, чтобы сохранить уже наработанный Беларусью опыт, не забывать про людей и риски, которые несут в себе некоторые способы стимулирования экономики.

«Есть консервативный путь развития экономики. С другой стороны - либеральный. В разные периоды мы действительно пользовались разными методами и инструментами развития экономики. Но, исходя из того, что истина посередине, думаю, мы сегодня сможем договориться и найти некие компромиссы. Нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора. Однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали», - заявил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что пустых денег никто печатать не станет: он приказал решать все вопросы собственными силами, налаживая грамотный экономический подход и улучшая деловой климат.

Лукашенко также предложил всем участникам совещания (о которых пресс-служба президента пока ничего подробно не рассказала), обсудить все варианты будущего роста экономики и способов его достижения, но при этом сразу оговорился, что все должны держаться «генеральной линии развития государства и экономической политики».

Также президент отметил, что сегодняшнее совещание не отменяет будущего расширенного заседания правительства, запланированного на ближайшее время.

«Там мы посмотрим, как выполняется план, который правительство предложило стране и который утвержден президентом. Посмотрим, как этот план выполнен за первый год пятилетки и какие заделы созданы на будущее. Сегодня мы должны обсудить нестандартные меры и действия, которые можем предпринять, чтобы улучшить ситуацию и ускорить развитие нашей экономики», - подчеркнул Лукашенко.